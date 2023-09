Home

24 Settembre 2023

Buone le risposte per i Lions Amaranto nell’allenamento congiunto di Recco

Livorno 25 settembre 2023 – Buone le risposte per i Lions Amaranto nell’allenamento congiunto di Recco

Un allenamento congiunto utilissimo, effettuato con una squadra di pari categoria. Una seduta intensa, con tanto di partitella, che ha consentito di avvicinarsi al caldo clima del campionato di B, al via l’8 ottobre. Quello svoltosi nel pomeriggio di ieri sul (nuovo) sintetico del ‘Carlo Androne’, insieme ai padroni di casa della Pro Recco; si è dimostrato, per la LundaX Lions Amaranto, un galoppo decisamente prezioso.

Al via dell’allenamento, reparti divisi, con gli avanti a provare – alla presenza di un arbitro federale – mischie chiuse ed i trequarti pronti a fronteggiarsi in classiche azioni al largo. Poi sfida, ufficiosa, a ranghi contrapposti, con tre mete per parte.

Buone le indicazioni sia per i liguri padroni di casa, che dopo la retrocessione dello scorso anno ripartiranno dalla B, girone 2 (quello del nord-ovest); sia per i labronici allenati da Giacomo Bernini, che saranno impegnati nel girone 2 (quello del centro Italia).

Un torneo che, per la LundaX Lions Amaranto inizierà con la non facile trasferta di Modena, contro una squadra che non fa mistero di ambire alle primissime posizioni.

I livornesi – che esordiranno in casa il 15 ottobre, contro il neo-retrocesso Romagna – puntano a piazzamenti di metà classifica, senza dover soffrire più del lecito per centrare il traguardo salvezza. 22 (e non più 20) le giornate.

Promozione per la prima di ciascun girone e retrocessione per tre delle quattro squadre che chiuderanno i propri raggruppamenti all’ultimo posto, per poi disputare i playout.

A Recco, la LundaX Lions Amaranto è scesa in campo con una rosa rimaneggiata; alcuni elementi hanno dovuto dare forfait per impegni professionali e personali.

La sensazione è che per l’8 ottobre, per la gara di Modena (un campo sul quale gli amaranto, nella scorsa annata, pur perdendo, riuscirono a strappare un punto, grazie al cosiddetto bonus-attacco), il gruppo potrà presentarsi pressochè al completo.

In terra ligure buone le risposte dei tanti giovani e giovanissimi massicciamente inseriti in prima squadra negli ultimi tempi, di giocatori piuttosto esperti, al rientro dopo un periodo – più o meno lungo – ‘sabbatico’, e di esordienti e semi-esordienti.

Confortante la crescita evidenziata nella parte finale della seduta, alla quale hanno partecipato questi 22 giocatori amaranto:

Nicola Magni, Francesco Gregori, Nico Bernini, Emilio De Libero, Tommaso Zaccagnini, Matteo Magni, Gabriele Casalini; Giulio Tedeschi, Giacomo Marchi, Giulio Chiarugi, Andrea Giugni, Cristian Zingoni, Fabrizio Savaglia, Andrea Filippi; Hyka Klejdi, Gabriele Cerrai, Cristiano Lunardi, Nico Quercioli, Lorenzo Pannocchia, Federico Zaccagnini, Enzo Diego Carniel, Federico Pioli.

