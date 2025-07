Home

Cronaca

Aree pubbliche

Buongiorno Livorno contro l’abbattimento delle baracchine in piazza Garibaldi: “Non soluzioni, ma incomprensibili palliativi”

Aree pubbliche

14 Luglio 2025

Buongiorno Livorno contro l’abbattimento delle baracchine in piazza Garibaldi: “Non soluzioni, ma incomprensibili palliativi”

Livorno 14 luglio 2025 Buongiorno Livorno contro l’abbattimento delle baracchine in piazza Garibaldi: “Non soluzioni, ma incomprensibili palliativi”

L’abbattimento delle baracchine in piazza Garibaldi non convince Buongiorno Livorno, che definisce l’intervento dell’Amministrazione “un atto simbolico” privo di visione e di reale efficacia sul piano della sicurezza urbana. In un comunicato diffuso in queste ore, la forza politica di opposizione critica duramente la decisione del Comune, accusandolo di «distruggere beni comuni» piuttosto che lavorare su progetti strutturati di riqualificazione.

«Credere che abbattere le baracchine rappresenti una soluzione, è per noi incomprensibile» – si legge nella nota. Buongiorno Livorno parla di una politica che rincorre gesti superficiali, più che azioni durature e partecipate, e che sembra adottare logiche «tipiche delle amministrazioni di destra».

Il partito ricorda di aver più volte proposto atti volti alla riqualificazione profonda dei quartieri, ricevendo come risposta dalla maggioranza l’obiezione che «sono processi troppo lunghi». Un argomento che, secondo gli esponenti del gruppo, rivela la mancanza di volontà politica di affrontare il problema alla radice: «Solo con un lavoro lungo, costante, incessante e coerente si cambiano le situazioni di disagio sul territorio, non con queste buffonate».

Al centro della critica c’è l’idea che la rimozione fisica delle baracchine possa migliorare la vivibilità del quartiere o contrastare fenomeni come lo spaccio. Una visione che Buongiorno Livorno respinge: «Davvero si pensa che togliendo le baracchine gli spacciatori svaniscano? Davvero si crede di dare maggior sicurezza e serenità a chi vive nel quartiere in questo modo?»

L’invito, invece, è quello di tornare a un dialogo concreto con il territorio, coinvolgendo le associazioni attive, le famiglie e, in particolare, i bambini e le bambine che abitano e vivono piazza Garibaldi. «Crediamo sia necessario costruire, non distruggere» – conclude il comunicato – richiamando l’attenzione su spazi pubblici da valorizzare e non da eliminare.

Buongiorno Livorno contro l’abbattimento delle baracchine in piazza Garibaldi: “Non soluzioni, ma incomprensibili palliativi”