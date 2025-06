Home

Politica

Buongiorno Livorno inaugura la sua nuova sede

Politica

3 Giugno 2025

Buongiorno Livorno inaugura la sua nuova sede

Livorno 3 giugno 2025 Buongiorno Livorno inaugura la sua nuova sede

Sabato 7 giugno, a partire dalle ore 18.00, Buongiorno Livorno inaugura la nuova sede di Via Maggi 46 e dà ufficialmente avvio alla campagna di tesseramento 2025.

È infatti iniziata la nuova campagna associativa LEVEL UP, LIVORNO: BL continua a lavorare per portare la Città ad un nuovo livello.

E lo facciamo, ancora una volta, stando nei quartieri, ascoltando i cittadini, ma soprattutto cercando di tener vivo il dibattito su temi fondamentali e confrontandoci con altri soggetti.

Per questo motivo, l’inaugurazione della sede darà il via ad una serie di eventi di confronto, analisi e discussione che si terranno nella bellissima Piazza Caproni.

Partiamo con affrontare il tema della guerra e della militarizzazione delle catene produttive nelle nostre città.

Guerre combattute lontano partono, purtroppo, anche dai nostri territori: ne parleremo con Ciccio Auletta (Una Città in Comune- Pisa) per il Comitato No Base, Leonardo Masi per Buongiorno Empoli, Stella Sorgente per Movimento 5 Stelle, Marco Chiuppesi per Rifondazione Comunista, Paolo Busoni, storico militare.

Interverranno anche Stefano Carlesi di Multipopolare e Giuliano Marrucci di Ottolina TV.

Il LEVEL UP riguarderà anche l’azione della nostra organizzazione: con l’occasione del nuovo tesseramento e dell’insediamento nella nuova sede, Buongiorno Livorno passa ad un nuovo livello, tutto da costruire.

Lanceremo infatti la nostra adesione alla associazione MULTIPOPOLARE, inserendo così la nostra attività in un circuito di elaborazione politica in costante crescita a livello nazionale. Questo ci consentirà di mettere in comune con realtà simili alla nostra il bagaglio costruito in questi 11 anni di attività, e nello stesso tempo di rendere maggiormente incisiva l’azione politica locale, allargando il coinvolgimento e la portata delle nostre future iniziative