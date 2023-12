Home

21 Dicembre 2023

Buongiorno Livorno verso le amministrative 2024

Livorno 21 dicembre 2023 – Buongiorno Livorno verso le amministrative 2024

Il 2024 ci porterà al quinto e ultimo anno di consiliatura e chiuderà la nostra esperienza di forza di opposizione alla maggioranza guidata dal PD a sostegno del sindaco Salvetti.

In vista di questa importante scadenza abbiamo molto riflettuto sul nostro ruolo e su quello che Buongiorno Livorno avrebbe potuto ancora dare alla città in termini sia politici che elettorali.

Abbiamo riletto i nostri 10 anni di storia e cercato di fare scelte nella coerenza di quello che BL ha rappresentato per noi, per i nostri elettori, per Livorno.

L’appello del 2013 descriveva il nostro spazio politico come “un forum aperto a tutti e a tutte, libero, senza steccati, senza esclusioni, senza preconcetti, pregiudizi, rancori, finalizzato a costruire un percorso di socializzazione dei contenuti, delle proposte, dei progetti che potranno costituire la base per una discussione collettiva che si ponga l’obiettivo di elaborare e praticare le soluzioni condivise”.

Ed è questo che abbiamo cercato di fare al meglio, sia in Consiglio che fuori e che ci ha consentito, con grande soddisfazione, di costruire e rafforzare relazioni politiche, allargare le nostre competenze, entrare in contatto con realtà che non conoscevamo, indagare con crescente profondità le esigenze dei livornesi e delle livornesi.

Abbiamo valutato nelle nostre assemblee, intanto, la necessità di proseguire con il nostro percorso. Abbiamo poi misurato se fossimo pronti a costruire uno spazio più ampio dove esercitare il nostro agire politico ed abbiamo condiviso che questo non solo fosse in linea con i nostri obiettivi fondanti, ma fosse una necessità sempre più urgente in una città che sta fallendo su molti piani: economico, demografico, culturale, educativo, occupazionale, tecnologico.

Una città da decenni sfruttata dal punto di vista ambientale, strizzata da speculazioni edilizie, dissanguata e inquinata, che chiede a gran voce di essere liberata da questo sistema che ancora vede nel consumo del territorio una prospettiva di crescita, nello sfruttamento ambientale uno strumento di profitto, nella tutela della salute dei cittadini e delle cittadine un impedimento al guadagno di pochi.

Abbiamo valutato che per affrontare una condizione di tale gravità qualsiasi forma di autoreferenzialità dovesse essere scartata e che si dovesse, invece, puntare a far confluire forze, risorse, idee, persone in grado di costruire non solo una proposta politica alternativa e un modello di città innovativo, ma anche capaci di scardinare il sistema di potere che attualmente soffoca ogni tentativo di sviluppo, cambiamento e innovazione a favore di tutte e tutti coloro che a Livorno vivono.

Abbiamo per questo aperto interlocuzioni con tutti i soggetti politici nell’area progressista, registrando da parte del PD una chiusura assoluta ad aprire un dialogo costruttivo, limitato dalle questioni legate a candidature preconfezionate che non abbiamo potuto né voluto accettare.

Per noi un progetto serio parte dal confronto sui temi, si sviluppa nella stesura condivisa di un programma elettorale ed infine si consolida nell’individuazione di una candidatura che sia la migliore nell’interpretare gli obiettivi fissati.

Lasciamo gli altri a scannarsi per poltrone, poltroncine, strapuntini.

La nostra Assemblea ha per questo approvato il progetto di coalizione che guarda alle prossime elezioni e che vedrà accanto alla nostra organizzazione il Movimento 5 Stelle, Possibile, Potere al popolo, Rifondazione Comunista e che lavorerà ad allargare ad altre organizzazioni, associazioni, comitati il futuro spazio elettorale, basandosi sui suddetti presupposti.

Crediamo che Livorno si meriti di avere una possibilità e che sia arrivato il momento di costruire le condizioni reali per un cambiamento profondo, duraturo e complesso.

Per questo noi daremo tutto, non ci risparmieremo e lo faremo in un clima di condivisione, fiducia reciproca e di massimo rispetto, valorizzando ogni punto di forza, sfruttando ogni risorsa e remando dalla stessa parte, per l’amore che abbiamo per la città e la voglia di costruire insieme un progetto che segni il nostro futuro collettivo.

Livorno se ne accorgerà.

