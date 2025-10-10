Buoni Scuola 25/26, pubblicato il bando per la richiesta del contributo
Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Livorno l’avviso pubblico per l’assegnazione dei Buoni Scuola per l’anno scolastico 2025/2026, promosso nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.
L’obiettivo del bando è quello di sostenere le famiglie attraverso un contributo economico una tantum, che può variare da un minimo di 200 euro fino ad un massimo di 500 euro a bambino/a, da utilizzarsi per frequentare le scuole dell’infanzia paritarie comunali e private con sede nel Comune di Livorno.
Possono richiedere il contributo i genitori o tutori di bambini/e nati tra il 1° gennaio 2020 e il 30 aprile 2023, residenti in un Comune della Toscana, iscritti per l’a.s.2025/2026 a una scuola dell’infanzia paritaria comunale o privata che preveda il pagamento di una retta mensile e in possesso di un’attestazione ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 20.000 euro.
Non sono ammissibili le domande relative alle sole spese di refezione scolastica non collegate al pagamento di una retta mensile. Inoltre, non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che ricevono, per lo stesso scopo, altri rimborsi o sovvenzioni pubbliche o fiscali di importo superiore alla spesa sostenuta.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online al link https://www.comune.livorno.it/
Per informazioni scrivere a bonus.scuola2025@comune.