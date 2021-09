Home

Buontalenti: affitti in nero, trovate due famiglie di extra comunitari senza contratto

30 Settembre 2021

Controlli sulle locazioni degli appartamenti in centro città

Livorno 30 settembre 2021

Le fiamme gialle di Livorno, nell’ambito di una più ampia e sinergica azione di controllo posta in essere da tutte le Forze di Polizia, a seguito dei noti fatti di cronaca che hanno interessato l’area cittadina di via Buontalenti, hanno proceduto alla preliminare acquisizione di una notevole mole di dati inerenti alle schede anagrafiche e di residenza dei proprietari ovvero degli inquilini degli appartamenti situati nella zona.

Al fine di individuare eventuali locazioni in nero si è ulteriormente approfondita l’attività di monitoraggio mediante mirati controlli ispettivi presso diversi immobili sempre di via Buontalenti eseguiti dai finanzieri del Gruppo di Livorno

Infatti, sia la settimana scorsa che martedì 28 settembre, le Fiamme Gialle, insieme ai colleghi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Municipale, hanno effettuato specifici riscontri sull’effettiva residenza di taluni soggetti nonché sulla regolarità dei contratti di locazione, effettuando 21 accessi presso altrettante abitazioni e identificando tutte le persone ivi presenti.

I militari della GdF riscontrano che: alcuni appartamenti sono occupati dai legittimi proprietari, mentre in altri risultano ceduti a terzi con regolare contratto di locazione.

Tuttavia, è anche emerso che alcuni appartamenti risultavano formalmente ceduti a soggetti non presenti e/o non residenti, pertanto sono tutt’ora in corso le verifiche necessarie a far emergere eventuali sub-affitti irregolari. Acclarata, invece, la situazione alloggiativa di due cittadini extra-comunitari che, seppur presenti in due appartamenti con le relative famiglie, erano sprovvisti di un regolare contratto di locazione ed effettuavano il pagamento del relativo canone mediante ricariche Postepay; è ora al vaglio delle Fiamme Gialle la posizione dei due proprietari.

