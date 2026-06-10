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Buontalenti, i lavori entrano in una nuova fase. Destinati ristori ai commercianti

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10 Giugno 2026

Buontalenti, i lavori entrano in una nuova fase. Destinati ristori ai commercianti

Livorno 10 giugno 2026 Buontalenti, i lavori entrano in una nuova fase. Destinati ristori ai commercianti

Sono entrati in una nuova fase i lavori in corso in via Buontalenti per la realizzazione della nuova struttura mercatale. Ieri, lunedì 8 giugno, è stata completata la gettata della platea di fondazione nella terza parte che mancava, segnando una fase significativa dell’intervento.

Contestualmente è iniziata la consegna direttamente in cantiere degli elementi della struttura metallica rossa e dei piloni, e si è così subito potuto procedere al montaggio delle prime colonne.

Nei prossimi giorni proseguirà la consegna degli ulteriori componenti strutturali, in parallelo con le operazioni di montaggio che si stima avranno una durata complessiva di circa un mese e mezzo.

Nel corso del mese è inoltre prevista, in parallelo, l’avvio della realizzazione della pavimentazione esterna lato palazzi, a completamento delle opere previste in questa fase.

La Giunta ha inoltre deciso di destinare ristori ai commercianti immediatamente vicini al cantiere che in questi mesi hanno subito disagi a causa dei lavori.