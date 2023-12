Home

Bus turistici, “Decongestionare via Cogorano senza allontanare i turisti dal centro”

28 Dicembre 2023

Confcommercio e Confesercenti intervengono sulla situazione posteggio dei bus turistici

Le associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio sono unite nel sostenere la decongestione dai bus turistici da via Cogorano ma anche nel sottolineare la necessità di mantenere gli stalli dei bus nelle immediate vicinanze del centro.

“Il tavolo di confronto dedicato ai bus turistici convocato dal Comune ci ha permesso di esporre l’importanza di mantenere l’arrivo dei bus in città”, ricorda il direttore della Confcommercio provinciale Federico Pieragnoli .

“Senza accogliere i visitatori in prossimità del punto informazioni perderemmo l’occasione di invogliare i potenziali utenti a passeggiare per Livorno, privando le imprese e le istituzioni culturali di un bacino ancora insufficiente ma che speriamo cresca nel tempo”

“Nel corso dell’incontro che ha avuto luogo a fina ottobre” spiega Alessandro Ciapini direttore di Confesercenti Provinciale Livorno “la stessa Cepparello ha illustrato alcune soluzioni possibili che sarebbero in grado di tutelare tanto i residenti di via Cogorano quanto quelli della nostra città che sta sempre di più scoprendo l’importanza del turismo crocieristico.

Siamo certi che sia interesse comune rafforzare la permanenza dei turisti crocieristi in città ed in quest’ottica chiediamo non solo all’Assessore Cepparello ma anche all’assessore al turismo e commercio Rocco Garufo un incontro a breve per riesaminare insieme quelle soluzioni che valorizzerebbero in particolare anche il nuovo ufficio turistico di piazza del Municipio”.

Qualsiasi scelta venisse presa, le associazioni segnalano fin da ora, che uno degli interventi essenziali da fare a cura dell’amministrazione sarebbe quella di procedere ad una implementazione efficace della segnaletica per arrivare consentire ai turisti di spostarsi dai bus al centro città e viceversa, con vantaggi per tutti.

