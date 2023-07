Home

Elba

6 Luglio 2023

Buste di plastica sulle targhe per eludere la ZTL, denunciato un 60enne

Isola d’Elba (Livorno) 6 luglio 2023 –

I carabinieri della Stazione di Campo Elba si sono imbattuti in una vicenda alquanto singolare. Un 60enne, di origine elbana, per poter entrare indisturbato con il proprio furgone nella zona a traffico limitato del centro cittadino; aveva pensato bene di occultare entrambe le targhe in maniera quanto mai artigianale, con delle buste in plastica.

In questo modo l’astuto utente della strada avrebbe potuto muoversi indisturbato raggiungendo persino il lungomare.

Tuttavia non aveva fatto bene i calcoli con l’intensificazione dei controlli e servizi esterni dei carabinieri della stazione di Campo nell’Elba, che l’hanno notato e subito fermato.

L’uomo, alla guida, durante il controllo non ammetteva di aver occultato le targhe per oltrepassare impunito l’ingresso nella ZTL di Campo nell’Elba

All’esito dei conseguenti accertamenti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno per occultamento di targhe di autoveicoli.

Corre l’obbligo di sottolineare che; tutte le condotte afferenti la soppressione, la distruzione o l’occultamento di targhe automobilistiche configura, come nell’odierna vicenda, un illecito penalmente rilevante.

