Basket

16 Aprile 2023

Livorno 16 aprile 2023 – Buzzer Beater di Saccacci e la Libertas espugna Piombino (93-90) dopo un tempo supplementare

Epica vittoria della Libertas sul campo di una solidissima Solbat Piombino. A decidere una partita semplicemente meravigliosa – vero e proprio spot per il basket – una tripla da 9 metri all’ultimo secondo dell’overtime, segnata dal ritrovato Andrea Saccaggi autore di una prestazione mostruosa: 31 punti in 29’ con 8/10 da 3.

Grazie a questo successo la Libertas rimane in testa alla classifica e centra matematicamente l’ingresso nelle prime quattro posizioni, primo obiettivo di stagione.

Gli Amaranto si presentano con Lucarelli a mezzo servizio – con un solo allenamento settimanale sulle gambe per via di un dolore a un gluteo – che resterà in campo la miseria di 14’. Non sta bene neanche Sipala che nella rifinitura ha accusato una distorsione a una caviglia e che scioglie le riserve sul suo utilizzo poco istanti prima dell’inizio del riscaldamento.

Seppure incerottata la squadra di Andreazza mette insieme 20’ perfetti in cui raggiunge anche il +15 (26-41 e 29-44) con un Fratto strepitoso (16 per lui all’intervallo lungo), prima di incassare 7 punti di fila di Venucci che lima il gap a -11 (33-44). Il terzo quarto è spettacolo puro, da categoria superiore. Piombino non sbaglia nulla, segna 31 punti e ricuce quasi interamente lo strappo (64-66 al 30’) con la Libertas che si è tenuta in piedi grazie a quattro missili di Saccaggi.

L’ultima frazione è vietata ai deboli di cuore. Bianchi segna subito la tripla del sorpasso (67-66) e del. microallungo (70-68). La Solbat si arrampica a +4 (72-68), ma per due volte non concretizza il possesso per spaccare la partita. Così la Libertas resta dentro il match. A 21” dalla sirena Sipala fa 78-80 in entrata. A -7” Venucci gli rende pan per focaccia e Saccaggi fallisce allo scade la tripla del successo.

L’overtime sembra essere tutto di marca Basket Golfo. Tiberti fa 82-80, Piccone 85-82 rintuzzato dalla tripla del pari di Saccaggi dall’angolo. Bianchi, sempre da 3, allunga di nuovo (88-85), ma stavolta ci pensa Forti a pareggiarla. A 55” dal the end Fratto riporta avanti Livorno e una schiacciata di Tiberti fa 90-90. Può vincerla Piombino, ma la tripla di Venucci è un air ball, quella di Saccaggi brucia la retina mentre suona la sirena. La Libertas vince una partita romanzesca per la pazza gioia degli oltre 200 tifosi amaranto presenti al PalaTenda

Solbat Piombino – Maurelli Group Libertas Livorno 90-93 (14-24, 19-20, 31-22, 16-14, 10-13)

Solbat Piombino: Fabrizio Piccone 19 (5/9, 3/5), Camillo Bianchi 19 (2/3, 5/7), Denis Alibegovic 17 (4/7, 1/3), Mattia Venucci 15 (2/3, 1/8), Edoardo Tiberti 14 (5/10, 0/6), Alessandro Azzaro 5 (1/1, 1/1), Dario Mazzantini 1 (0/0, 0/0), Edoardo Pedroni 0 (0/0, 0/1), Tommaso Tintori 0 (0/0, 0/0), Francesco Rossato 0 (0/0, 0/0), Alessio Alfarano 0 (0/0, 0/0), Angelo Mancino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 26 – Rimbalzi: 27 8 + 19 (Edoardo Tiberti 10) – Assist: 15 (Mattia Venucci 7)

Maurelli Group Libertas Livorno: Andrea Saccaggi 31 (2/4, 8/10), Francesco Fratto 20 (6/12, 2/3), Antonello Ricci 15 (5/9, 1/4), Tommaso Fantoni 10 (5/10, 0/0), Francesco Forti 6 (0/0, 2/5), Andrea Sipala 6 (2/2, 0/0), Jacopo Lucarelli 4 (2/6, 0/2), Gianni Mancini 1 (0/0, 0/0), Andrea Bargnesi 0 (0/1, 0/3), Constantin Maralossou 0 (0/0, 0/0), Gianluca Lemmi 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bruci 0 (0/0, 0/0)

