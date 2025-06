“Caccia al referto”: App Toscana Salute e Totem, quando la tecnologia non semplifica

Home

9 Giugno 2025

Livorno 9 giugno 2025

“Tante promesse, ma poca efficienza”. L’innovazione digitale in sanità dovrebbe semplificare la vita dei cittadini, ma quando qualcosa si inceppa, la frustrazione prende il sopravvento. È quanto accaduto a un utente del servizio sanitario toscano che, dopo essersi sottoposto a prelievi per le analisi il 28 maggio, ha dovuto affrontare una vera e propria “caccia al referto”.

Il 3 giugno, con una visita medica imminente, accede all’App Toscana Salute e si reca anche al totem elettronico dell’ospedale, convinto di trovare almeno parte dei risultati. Nulla. Dopo vari tentativi, telefonate e attese, riesce fortunatamente a parlare con un medico disponibile, che gli fornisce almeno uno dei referti. Ma gli altri due restano introvabili.

Nei giorni successivi, fino al 6 giugno, la ricerca continua tra app, totem e tentativi quotidiani. Ogni volta la stessa delusione: i referti non compaiono. A quel punto, esasperato, decide di cercare un recapito telefonico del centro analisi. Con sua grande sorpresa, scopre che tutti i referti sono pronti da giorni, solo che… nessuno li ha mai caricati né sull’app né sul totem.

A questo punto sceglie la via più semplice, ma anche la più tradizionale: si reca di persona all’ospedale e ottiene finalmente le sue analisi. Tutto bene quel che finisce bene? Forse. Ma c’è un epilogo ancora più beffardo.

Nel tardo pomeriggio di domenica 9 giugno, passando casualmente davanti all’ospedale, la curiosità lo spinge a fare un ultimo tentativo. Parcheggia, apre l’app, verifica il totem. Il risultato è surreale: nessuno dei tre referti risulta ancora caricato. Come se, digitalmente parlando, non fossero mai esistiti.

A questo punto, l’osservazione è inevitabile: a cosa serve tutta questa tecnologia se poi non funziona? I sistemi digitali dovrebbero rendere tutto più veloce, più comodo, più sicuro. Invece, in questo caso, l’innovazione ha creato solo confusione e disagi, trasformando un normale iter medico in una corsa a ostacoli.

Speriamo che questa vicenda resti un caso isolato. Ma il dubbio resta: quando la tecnologia diventa un ostacolo, non sarebbe meglio tornare a un po’ più di umanità e meno automatismi?

