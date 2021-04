Home

Caccia al tesoro online alle uova delle galline del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

2 Aprile 2021

Livorno 2 aprile 2021

Sabato 3 aprile, alle ore 15, appuntamento da non perdere con la rubrica “Giocando s’impara”, con uno speciale dedicato alla Pasqua.

Si tratta di un piccolo gioco online a cui partecipare per rimanere in contatto con il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, che ogni anno per questa festa ha sempre programmato una divertente caccia al tesoro per famiglie.

Grandi e piccoli sono chiamati questa volta ad aiutare le simpatiche galline livornesi del Museo nella ricerca delle loro uova, che qualcuno misteriosamente ha nascosto su alcune piante dell’orto botanico e del parco dei platani.

I partecipanti dovranno riconoscere e indovinare il nome delle piante osservando con attenzione il video che sarà disponibile sulle pagine social e sul sito del Museo, a partire dalla ore 15.

I nomi dovranno essere inviati via mail all’indirizzo didatticamusmed@itinera.info. Le prime cinque risposte esatte potranno ritirare un premio presso il Banco “Cultura a peso”, nel salone delle Gabbrigiane al Mercato delle Vettovaglie, appena la zona rossa sarà terminata.

Un modo per distrarsi giocando, in attesa delle nuove e divertenti iniziative che il Museo offrirà non appena sarà possibile tornare a frequentarlo in presenza.

