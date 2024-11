Eventi

14 Novembre 2024

– Caccia al tesoro storico-social per l’edizione 2024 di Archivi Aperti Livorno, 14 novembre 2024

Dal 24 novembre al 6 dicembre torna la rassegna Archivi Aperti. L’evento 2024, giunto alla sua dodicesima edizione, tratta il tema della Passione che muove un progetto, affrontato già con la partecipazione della Rete degli Archivi della provincia di Livorno alla Notte degli archivi del giugno scorso.

L’Archivio storico del Comune di Livorno, oltre alla visita all’interno dei locali di via del Toro n.8 e alla mostra dedicata all’eroe dei due mondi, per la prima volta propone alla cittadinanza due cacce al tesoro, una nel pomeriggio di martedì 26 novembre in orario 15 -17 ed una la mattina di sabato 30 novembre dalle 10 alle 12, che si svolgeranno nel quartiere Venezia, con partenza dalla piazza Garibaldi, lungo un percorso che rende i partecipanti protagonisti attivi, sulle orme del passato, alla ricerca di un luogo, di un monumento o di un fatto perduto.

caccia al tesoro storico-social è necessario prenotare entro il 22 novembre scrivendo a Per partecipare allaè necessarioscrivendo a archivio@comune.livorno.it

La mostra è aperta dal 24 al 29 novembre, da lunedì a venerdì 9.30 – 12.30; martedì e giovedì anche 15.00 – 17.30.

Per la visita è preferibile scrivere a archivio@comune.livorno.it , oppure telefonare allo 0586 820062 – 820200.