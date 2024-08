Home

26 Agosto 2024

Livorno, 26 agosto 2024 – Caccia, da oggi è possibile ritirare i tesserini venatori

I tesserini venatori per la prossima stagione di caccia sono in distribuzione da oggi, lunedì 26 agosto a giovedì 12 settembre, presso l’ufficio comunale del Verde in viale Carducci n. 4, aperto al pubblico dal lunedì al giovedì con orario 8.30/12.30 (venerdì chiuso, pomeriggi chiuso). A partire dal 2 settembre l’ufficio sarà aperto anche nei pomeriggi del martedì e del giovedì, in orario 14.30/17.

In caso di elevato afflusso, sarà rilasciato un numero limitato di tesserini, con distribuzione di numerini di prenotazione all’inizio di ogni turno. È ammesso un massimo di 3 deleghe a persona.

I tesserini saranno distribuiti solo a chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Livorno (non fa fede il domicilio).

È possibile utilizzare la app “Toscaccia” al posto del tesserino cartaceo, evitando la fila agli sportelli (per informazioni http://supporto.toscaccia.it/ ) .

Per il ritiro dei tesserini cartacei i cacciatori devono portare:

porto d’armi in originale valido;

allegato giallo;

ricevute di pagamento di tassa governativa, tassa regionale e ATC (le ATC diverse dalla 9 vanno pagate su bollettino prestampato o in alternativa va presentata la prova dell’accettazione dell’iscrizione);

tesserino dell’anno precedente, da riconsegnare (oppure ricevuta di avvenuta consegna);

documento di identità e codice fiscale;

eventuale delega in carta libera se si incarica altra persona del ritiro.

In caso di smarrimento/furto del tesserino e/o dell’allegato giallo, il Comune rilascerà il nuovo tesserino venatorio e/o allegato solo previa consegna della copia della denuncia di smarrimento alla Polizia o ai Carabinieri (effettuare una copia prima oppure consegnare l’originale).

Per specifiche disposizioni della Regione Toscana, in nessun caso verrà rilasciato il tesserino a chi non è residente nel Comune di Livorno.

Si ricorda che è obbligatorio l’utilizzo della APP Toscaccia per poter effettuare attività venatoria in apertura anticipata della caccia e per il prelievo delle specie in deroga (piccione e tortora dal collare) come da deliberazioni della Giunta regionale.

Per ulteriori informazioni sulla consegna dei tesserini cartacei è possibile contattare l’ufficio comunale del Verde all’indirizzo manutenzioniverde@comune. livorno.it

