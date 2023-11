Home

Cronaca

Caccia, piccione racchettatore si libera ma poi rimane intrappolato su un palo. Salvato da Anpana grazie ad una piattaforma

Cronaca

18 Novembre 2023

Livorno 18 novembre 2023 – Caccia, piccione racchettatore si libera ma poi rimane intrappolato su un palo. Salvato da Anpana grazie ad una piattaforma

Nella giornata di ieri un piccione racchettatore usato come richiamo per la caccia, è riuscito a volare via da una posa portandosi dietro con se legati alle zampe dei fili di un metro. Il volatile si è posato sulla cima di un palo in via delle Sorgenti a Nugola e qui grazie ai fili che aveva sulle zampe vi è rimasto legato. Impossibilitato a volare sarebbe sicuramente morto. Notato da alcuni passanti è scattata la telefonata ad Anpana che è intervenuta per salvarlo.

Il salvataggio non è stato semplice a causa del misero diametro del palo che non consentiva l’appoggio in sicurezza di una scala.

Anpana ha lanciato un appello social e grazie alla risposta di Leonardo Lepori con Aedifico srls Livorno è stato possibile raggiungere il volatile

Lepori ha infatti messo a disposizione un camion con piattaforma e cestello per raggiungere in sicurezza l’animale intrappolato

