15 Settembre 2022

Cacciucco Pride 2022, le modifiche alla viabilità nella zona di Borgo Cappuccini

Livorno 15 settembre 2022 – Cacciucco Pride 2022, le modifiche alla viabilità nella zona di Borgo Cappuccini

Da venerdì 16 a domenica 18 settembre torna il Cacciucco Pride, la manifestazione di promozione della ricetta regina della cucina livornese. Per consentire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle iniziative previste in piazza Mazzini e borgo dei Cappuccini nell’ambito della kermesse gastronomica, la viabilità nella zona subirà alcune modifiche.

Dal 16 al 18 settembre, dalle ore 18 alle ore 24, l’ufficio Mobilità del Comune di Livorno, ha previsto i seguenti provvedimenti:

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in piazza Mazzini nel tratto compreso tra i civici 66/a – 71;

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in borgo dei Cappuccini nel tratto compreso tra via San Carlo/via Cavalletti e piazza Giovine Italia;

doppio senso di marcia nella carreggiata sud di piazza Giovine Italia;

abrogazione delle Zone a Traffico Limitato “M barrata” e “K barrata”, con conseguente adeguamento dei sistemi elettronici di controllo posizionati presso i relativi varchi;

limite massimo di velocità in 30 km/h nei tratti adiacenti le chiusure suddette e in piazza Giovine Italia (carreggiata sud);

divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti immediatamente adiacenti alle chiusure suddette; al fine di consentire la temporanea collocazione degli spazi di sosta per i veicoli al servizio delle persone disabili.

L’entrata in vigore dei divieti comporterà l’abrogazione degli spazi di sosta gestiti da Tirrenica Mobilità.

