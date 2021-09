Cacciucco Pride, il programma di sabato 18 e domenica 19 settembre

Eventi

17 Settembre 2021

Al Mercato Centrale e nei ristoranti cittadini proseguono le iniziative per celebrare la caratteristica zuppa di pesce con cinque “C” nel nome

Livorno, 17 settembre 2021

Dopo il derby gastronomico tra Livorno e Pisa combattuto a suon di padelle e fuochi che stasera darà simbolicamente il via alla sesta edizione del Cacciucco Pride, ci attendono ancora due giorni, quelli di domani, sabato 18 settembre e domenica 19 per celebrare il piatto emblema della cucina livornese.

Mentre nei ristoranti cittadini che hanno aderito alla manifestazione si potrà cenare assaporando il cacciucco, la caratteristica zuppa di pesce con cinque “C” nel nome (qui info e prenotazioni https://www. cacciuccopridelivorno.it/ ristoranti/ ), il Mercato Centrale delle Vettovaglie continua a fare da palcoscenico ad un mix di appuntamenti: degustazioni, laboratori per bambini, incontri con gli autori, spettacoli. Non mancheranno i giri in battello lungo i fossi, i canali navigabili medicei di Livorno.

Ad organizzare il Cacciucco Pride, il Comune di Livorno con il Lem-Livorno Euro Mediterranea, e la Cooperativa Itinera.

Si precisa che, secondo le regole di prevenzione del Covid-19, dato l’obbligo di contingentare le presenze all’interno del Mercato Centrale, è necessario prenotare per partecipare agli eventi.

Per info e prenotazioni degli eventi: Banco Cultura a Peso, aperto fino a domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, cel.366-6170878.

E’ obbligatorio il Green Pass.

Queste le iniziative in programma tanto sabato 18 quanto domenica 19 settembre:

Serata con Enrico Faggioni

Il Gabbiano, Viale Italia 134 -H 20:00

Serate con cena a base di cacciucco e accompagnamento con il Cabaret di Enrico Faggioni

Prenotazione obbligatoria: 339.4422048

Tour in battello dalla Fortezza Nuova

Scali delle Pietre – H 19.00

Un’imperdibile occasione per scoprire la storia della città di Livorno attraverso un tour in Battello lungo i Canali Medicei

Per info: 340.5617490 – 340.5003356

Tour in Battello dal Mercato Centrale

Mercato Centrale, ritrovo Salone Gabbrigiane – H 17:00 – 18.00 – 18.30

Il Tour in Battello vi trasporterà tra i canali medicei per conoscere la città da una prospettiva insolita e le visite guidate all’interno del mercato coperto consentiranno d’ammirare i saloni principali e i suoi sotterranei

Per prenotazioni:

H 17.00, 18.30 > 348.7382094

H 18:00 > 340.5617490

Videoproiezione

Mercato Centrale

Video proiezione del video Livorno Experience

Tour in Battello con cena a bordo

Scali delle Pietre • H 20.30

Tour in battello dei Fossi Medicei con rosetta cacciuccata, calice di vino e ponce

Per info: 340.5617490 – 340.5003356.

Cacciucco Pride alle Vettovaglie

Mercato Centrale, Salone Centrale

Dalle 20:30

Degustazione dell’originale Cacciucco, oltre ad altre prelibatezze, con cena alla carta e accompagnamento musicale

Prenotazione obbligatoria: 347.7487020

Tour in Battello con audioguida

Scali della Darsena – dalle 11:00

Tour in battello dei Fossi Medicei e il porto di Livorno della durata di 50 minuti con commento di una audioguida in 5 lingue

Per info 333.1573372

Di seguito il programma di sabato 18:

Il Cacciucco indossa lo Smoking!

Ristorante Cantina Senese – dalle 20.00

I Sommelier della Fisar delegazione di Livorno faranno da cornice ai piatti di pesce del Ristorante Cantina Senese

Per info: 0586.890239

Il Cacciucco dei bambini: se sai cosa comprare, il mare potrai salvare

Mercato Centrale, Salone Gabbrigiane – H 17:00

Gioco in stile edutainment dove al divertimento si unisce la possibilità di imparare nozioni e comportamenti importanti da attuare nel quotidiano, per contribuire alla creazione di comunità sostenibili in armonia con la natura e le sue risorse

A cura di Acquario di Livorno (Costa Edutainment), Sillabe, Opera Laboratori Fiorentini.

Scampi e bollicine

Mercato Centrale, Salone Centrale – dalle 19.45

Degustazione di cruditè di mare accompagnate da un calice di prosecco

Ti racconto io il mercato

con Angiolo Badaloni

Mercato Centrale, Salone del Pesce – H 20.00 e 21.00

Un viaggio narrativo nel suggestivo scenario del Salone del Pesce dove una guida storica nei panni dell’architetto Angiolo Badaloni svelerà la storia, i segreti e gli aneddoti del nostro “Piccolo Louvre”, così come i livornesi chiamavano il nostro bellissimo Mercato Coperto

Con Fabrizio Ottone (Guide Labroniche)

A ogni pentola il suo coperchio: PAPALE… PAPALE E LE SUE CONSEGUENZE

incontro con Fabio Picchi

Mercato Centrale, Salone Gabbrigiane – H 19.00

Incontro con Fabio Picchi. Oltre ad essere uno degli chef italiani più conosciuti e rinomati, Picchi è un autore di libri, assai apprezzati dal pubblico, ed un grande appassionato di teatro e di cultura in generale

In collaborazione con La Feltrinelli Livorno

Grandi viaggiatori e ciurme microscopiche

Mercato Centrale, Salone Centrale – H 18:00

Conferenza spettacolo, un incontro all’insegna della cultura scientifica, del cibo e del mare. Parleremo di grandi viaggi di esplorazione, storie e curiosità sulla conservazione di cibi e bevande durante la navigazione

A cura di: Alessandra Biondi Bartolini e Antonella Losa

50 sfumature di cacciucco

Osteria la Volpe e L’Uva – dalle 19.00

Dieci ricette con il cacciucco ingrediente principale

Interferenze 2.0

Mercato Centrale, Salone Centrale • H 18.30

Performance coreografica di arte contemporanea

Ideazione Chelo Zoppi-Atelier delle Arti, con A. Pucci, M. Rubichi, S. D’Amicis

E quello di domenica 19:

Ti racconto io il mercato

Mercato Centrale – H 11.00 e 12.00

Visite guidate storiche al Mercato coperto. Luogo di incontro presso il Mercato Centrale Banco Cultura a peso nella Salone delle Gabbrigiane

A cura di Guide Labroniche

Il Cacciucco dei bambini: mangia uno, mangia due, la roschetta livornese

Mercato Centrale, Salone Gabbrigiane

H 10.00 – Laboratorio per famiglie e bambini

Contaminazioni sefardite nella cucina livornese, con particolare attenzione alla “roschetta” dal suo impiego nella cucina livornese, ad accessorio del costume carnevalesco Mangia uno mangia due, al braccialetto delle nonne. Preparazione delle roschette con coinvolgimento dei partecipanti

A cura di Amaranta Service

Ti racconto io il mercato

Mercato Centrale, Salone del Pesce – H 20.00 e 21.00

Un viaggio narrativo nel suggestivo scenario del Salone del Pesce dove una guida storica nei panni dell’architetto Angiolo Badaloni svelerà la storia, i segreti e gli aneddoti del nostro “Piccolo Louvre”, così come i livornesi chiamavano il nostro bellissimo Mercato Coperto

Con Fabrizio Ottone (Guide Labroniche)

Il Cacciucco dei bambini: oggi cacciucco IO

Mercato Centrale, Salone Gabbrigiane – H 17:00

Incontro con l’Autore: Giovanni Raimondi

Per creare comunità sostenibili a partire dalla preparazione di cibi buoni puliti e giusti, presenteremo: “Oggi Cacciucco io” prodotto dal Dipartimento Didattico dell’Acquario di Livorno (Costa Edutainment), edito da Sillabe, Opera laboratori fiorentini, con la collaborazione di Paolo Ciolli e le grafiche di Tommaso Heppesteinger

A cura di Acquario Livorno (Costa Edutainment), Sillabe, Opera Laboratori

A ogni pentola il suo coperchio: il cacciucco mito e storia di una città

incontro con Paolo Ciolli

Mercato Centrale, Salone Centrale – H 18:00

Il cacciucco mito e storia di una città

Paolo Ciolli Chef Livornese, appassionato studioso di storia e cultura gastronomica livornese, presenta il suo ultimo lavoro dedicato al cacciucco livornese, partendo dall’identità dell’idioma, non precisamente ricostruibile ma la sua origine sicuramente riconducibile ad un cibo per povera gente

A ogni pentola il suo coperchio: di bocca in bocca

incontro con Alvaro Claudi

Mercato Centrale, Salone Centrale – H 19:00

Il noto chef ha insegnato per oltre venticinque anni all’alberghiero, è autore di libri su usi gastronomici e sulle tradizioni popolari oltre di numerosi ricettari tra cui “Di bocca in bocca” che sarà presentato per l’occasione

In collaborazione con La Feltrinelli Livorno

A spasso per una Livorno accessibile

Dalle sue radici medicee alla contemporanea street art

Partenza dai 4 Mori

Si tratta di un percorso a piedi concepito in modo tale da poter essere accessibile a tutti

Il programma dettagliato aggiornato degli appuntamenti si può trovare sul sito ufficiale della manifestazione: