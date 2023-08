Cacciucco Pride, le modifiche ed i divieti alla mobilità

Home

30 Agosto 2023

Livorno, 30 agosto 2023 – Da venerdì 1 a domenica 3 settembre torna il Cacciucco Pride, manifestazione gastronomica divenuta negli anni un appuntamento fisso dell’estate livornese.

Numerosi i luoghi che ospiteranno gli eventi della tre giorni dedicata al piatto più identitario della tradizione labronica.

Tra gli appuntamenti in programma; quelli che si svolgeranno in borgo dei Cappuccini e in piazza Mazzini comporteranno modifiche temporanee alla disciplina della sosta e della circolazione.

Tutti i giorni della manifestazione (1, 2 e 3 settembre) dalle ore 18.00 all’una di notte saranno in vigore le seguenti misure:

1 divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in piazza Mazzini nel tratto compreso tra il civico 66/a e l’intersezione con corso Mazzini;

2 divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in borgo dei Cappuccini nel tratto compreso tra via San Carlo/via Cavalletti e piazza Giovine Italia;

3 doppio senso di marcia nella carreggiata sud di piazza Giovine Italia;

4 abrogazione delle Zone a Traffico Limitato “M barrata” e “K barrata”, con conseguente adeguamento dei sistemi elettronici di controllo posizionati presso i relativi varchi;

5 limite massimo di velocità in 30 km/h nei tratti adiacenti le chiusure suddette e in piazza Giovine Italia (carreggiata sud).

Tali divieti comporteranno l’abrogazione degli spazi di sosta gestiti da Tirrenica Mobilità – Società Cooperativa.

Sarà garantito l’eventuale passaggio dei mezzi di soccorso.

