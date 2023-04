Home

12 Aprile 2023

Cadavere nelle acque del porto di Livorno, mistero sulle cause della morte

Livorno 12 aprile 2023 – Cadavere nelle acque del porto di Livorno, mistero sulle cause della morte

Questa mattina intorno alle ore 07.30, alcuni lavoratori si sono accorti che nello specchio intorno al traghetto Moby Vincent ormeggiato alla calata Carrara c’era il corpo di un uomo

Immediato l’allarme lanciato al numero unico delle emergenze (112) da parte dei lavoratori. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto, i vigili del fuoco, la polmare e l’SVS Pubblica assistenza

Il corpo senza vita è stato recuperato e portato a banchina, si tratterebbe di un uomo dai 70-80 anni, ben vestito. Il corpo sarebbe stato in acqua già da diverse ore, si pensa dalla sera di ieri 11 aprile

La polizia scientifica e il medico legale hanno effettuato i primi rilievi autoptici sul cadavere che proseguiranno con l’autopsia disposta dal pubblico ministero di turo.

Attualmente sono in corso gli accertamenti per risalire all’identità dell’uomo e per scoprire le cause di come sia finito in mare

