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Cronaca

Cade da un albero alle Cascatelle: 28enne trasportata in codice rosso con Pegaso 3

Cronaca

10 Luglio 2026

Cade da un albero alle Cascatelle: 28enne trasportata in codice rosso con Pegaso 3

Livorno 10 luglio 2026

Momenti di apprensione nella tarda mattinata alle Cascatelle, nella zona raggiungibile da via del Corbolone, dove una donna di 28 anni, residente a Firenze, è rimasta ferita dopo una caduta da un albero.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Montenero, i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso Pegaso 3. All’arrivo dei soccorritori la giovane era cosciente, ma presentava un trauma cranico, un trauma al rachide e diverse ferite.

Considerata la difficoltà di accesso all’area, raggiungibile attraverso una strada sterrata, è stato necessario l’intervento congiunto delle squadre di soccorso. Dopo le prime cure sul posto, la 28enne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Livorno a bordo dell’elisoccorso Pegaso 3 per gli accertamenti e le cure del caso.