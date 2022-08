Home

23 Agosto 2022

Cade dal 4° piano, è giallo in via Giordano Bruno, l’appartamento doveva essere vuoto

Livorno 23 agosto 2022 – Cade dal 4° piano, è giallo in via Giordano Bruno, l’appartamento doveva essere vuoto

Ancora da chiarire le cause del decesso di Denny Magina, il 29enne caduto dal 4°piano in via Giordano Bruno.

I Carabinieri stanno indagando e tutte le piste sono al vaglio e non escludono l’omicidio.

Il quartiere dov’è avvenuta la tragedia è una zona di case popolari, molte di queste sono vuote e vengono subito occupate, di zona la notte i residenti hanno paura ad uscire di casa: strade ed appartamenti occupati, diventano luogo di spaccio.

Nella notte di lunedì il 29enne è precipitato giù da un appartamento che in teoria doveva essere vuoto ma che secondo alcune testimonianze di residenti, sarebbe stato occupato da alcuni stranieri. Sempre a detta dei residenti in quell’appartamento c’era un via vai di persone a tutte le ore.

Alcuni residenti non credono ad una caduta accidentale, ma allora se non è così, lo hanno buttato giù dal 4° piano? E chi? Gli occupanti abusivi? E per quale Motivo?

A tutte queste domande lecite saranno le forze dell’ordine a dare una risposta scoprendo la verità e restituendo eventuale giustizia al giovane ed ai suoi familiari

