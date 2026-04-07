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Cade dal parapetto della Terrazza Mascagni, sospetta frattura per un 48enne residente nel fiorentino

Cronaca

7 Aprile 2026

Cade dal parapetto della Terrazza Mascagni, sospetta frattura per un 48enne residente nel fiorentino

Livorno 7 aprile 2026 Cade dal parapetto della Terrazza Mascagni, sospetta frattura per un 48enne residente nel fiorentino

Livorno, cade dal parapetto della Terrazza Mascagni sugli scogli: uomo ferito e trasportato in ospedale

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di ieri, lunedì di Pasquetta, alla Terrazza Mascagni, uno dei luoghi più frequentati del lungomare livornese, dove un uomo è precipitato dal parapetto finendo sugli scogli sottostanti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17, in una fascia oraria di grande afflusso di persone, con numerosi cittadini e turisti intenti a passeggiare sul lungomare approfittando della giornata festiva.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ferito, un uomo nato nel 1978 e residente a Vinci, in provincia di Firenze, avrebbe tentato di scavalcare il parapetto della terrazza per raggiungere la piccola spiaggetta di sassi situata tra la Terrazza Mascagni e i Bagni Pancaldi.

L’intenzione, stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe stata quella di avvicinarsi per osservare da vicino alcune opere di stone balance, le suggestive composizioni di pietre in equilibrio che spesso attirano la curiosità di passanti e visitatori. Durante la discesa, però, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio, scivolando e cadendo rovinosamente sulla spiaggetta di sassi sottostante.

Immediato l’intervento dei soccorritori. Sul posto è arrivata un’ambulanza della SVS di Livorno, i cui volontari hanno prestato le prime cure al malcapitato in condizioni rese particolarmente delicate dalla dinamica della caduta.

Da quanto emerso, l’uomo avrebbe riportato una sospetta frattura del bacino ed è stato successivamente trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti e le cure necessarie.

A supporto delle operazioni di soccorso è intervenuta anche una pattuglia della Polizia, già presente sul lungomare per il servizio di vigilanza. Gli agenti si sono fermati per prestare assistenza, garantendo la sicurezza dell’area e agevolando il lavoro del personale sanitario in mezzo alla folla di curiosi e passanti presenti in quel momento.

Fondamentale anche la gestione della viabilità: il traffico, particolarmente intenso nell’ora di punta festiva, è stato temporaneamente regolato per consentire all’ambulanza di ripartire rapidamente verso l’ospedale in piena sicurezza.

Cade dal parapetto della Terrazza Mascagni, sospetta frattura per un 48enne residente nel fiorentino