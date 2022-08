Home

Cade dalla scala per potare un albero, anziano in ospedale

1 Agosto 2022

Livorno 1 agosto 2022

Nel pomeriggio di oggi, un uomo di 81 anni è salito su una scala per potare un albero quando, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra

A seguito della caduta l’81enne ha sbattuto la testa riportando un trauma cranico

Sul luogo dell’infortunio (in via dell’Uliveta) è intervenuta la Misericordia di Antignano con l’infermiere a bordo. Una volta stabilizzato il paziente è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti

