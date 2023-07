Home

Cade dallo scooter in via del Littorale, 20enne ricoverato in codice rosso

17 Luglio 2023

Livorno, 17 luglio 2023

Altro grave incidente stradale in scooter, questa volta il sinistro stradale è avvenuto in via del Littorale a poca distanza in linea d’aria dalla zona del tragico incidente mortale di questa notte dove; un ventenne ha perso la vita e l’amico è in gravi condizioni

Da una prima ricostruzione dei fatti , un giovane di 20 anni in sella al suo scooter avrebbe perso il controllo del suo mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto. I volontari della Misericordia di Livorno hanno stabilizzato il paziente per poi trasferirlo in codice rosso al pronto soccorso a seguito di un trauma facciale

