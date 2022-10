Home

Attualità

Cade elicottero in fase di decollo, tragedia sfiorata a Venturina (Foto)

Attualità

25 Ottobre 2022

Cade elicottero in fase di decollo, tragedia sfiorata a Venturina (Foto)

Venturina (Campiglia Marittima, Livorno) 25 ottobre 2022

Tragedia sfiorata a Venturina Terme, cade un elicottero appena dopo il decollo

Intorno alle ore 15 di oggi pomeriggio un elicottero in fase di decollo dal campo di volo del Club ibis di Venturina Terme (Campiglia Marittima) è caduto al suolo.

A bordo dell’elicottero appartenente ad una ditta di Sondrio al momento dell’incidente c’erano due persone (una di Palermo ed una di Roma)

Per cause ancora da accertare l’elicottero appena alzatosi in volo; avrebbe toccato in terra una delle slitte, per poi ruotare su se stesso e rompere l’elica a contatto col suolo

I due occupanti dell’elicottero fortunatamente non hanno riportato conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di piombino per mettere in sicurezza l’area, i carabinieri e le ambulanze della Misericordia di San Vincenzo sezione di Venturina e la Croce Rossa con a bordo il medico del 118

Di seguito le foto concesseci dalla Misericordia di San Vincenzo sezione di Venturina

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin