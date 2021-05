Home

Cronaca

Cade in casa e i soccorritori si accorgono di una fuga di monossido di carbonio

Cronaca

2 Maggio 2021

Cade in casa e i soccorritori si accorgono di una fuga di monossido di carbonio

Livorno 2 maggio 2021

Nel primo pomeriggio di ieri in un appartamento sugli scali Novi Lena, una donna di 80 anni è caduta in casa provocandosi una ferita alla testa.

Un’amica della donna presente in casa al momento della caduta ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Montenero e l’SVS.

Una volta sul posto per soccorrere l’anziana, i volontari si sono accorti che c’era una fuga di monossido di carbonio ed hanno avvisato i vigili del fuoco

L’80enne è stata trasportata in ospedale in per gli accetamenti del caso e per suturare la ferita

I vigili del fuoco hanno continuato il sopralluogo cercato l’origine della fuoriuscita del monossido

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin