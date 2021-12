Home

Cronaca

23 Dicembre 2021

Cade mentre pulisce una cappa, in ospedale cuoco 55enne

Livorno 23 dicembre 2021

Intorno alle ore 14.00 di oggi, la Misericordia di Livorno è intervenuta con i suoi volontari in un ristorante in via della Posta per un infortunio sul lavoro

L’uomo, un cuoco di 55 anni stava pulendo una cappa quando per una caduta accidentale si è è procurato un trauma alla schiena.

I volontari della Misericordia di Livorno dopo essersi presi cura del 55enne, lo hanno trasportato in ospedale codice rosso

