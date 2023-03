Cade segnaletica passaggio pedonale fronte scuola: fortunatamente nessun bambino coinvolto, solo danni ad un veicolo

Home

28 Marzo 2023

Livorno 27 marzo 2023 –

Questa mattina, la polizia municipale è intervenuta in via San Gaetano a causa di un palo della segnaletica stradale che indica il passaggio pedonale caduto su una vettura.

Non si conosce ancora la causa della caduta: non si sa se è stato un veicolo ad urtarlo e farlo cadere oppure il forte vento che ha spirato nella notte. L’ipotesi del vento sembra la più probabile, dal momento che il palo non presenta segni di danneggiamento da urto

Fortunatamente, il palo è caduto di notte o nella prima mattina, dal momento che a chiamare la municipale sono stati alcuni genitori che portavano i bambini a scuola

Se la causa della caduta del palo col cartello è dovuta al vento, viene spontaneo domandarsi se sia stato fissato bene al suolo. E questo soprattutto perchè si trova in prossimità del passaggio pedonale che porta ad una scuola.

Fortunatamente, il cartello stradale è caduto sull’auto e non sull’attraversamento pedonale e soprattutto in ore notturne; ma cosa sarebbe accaduto se per il vento fosse caduto dal lato opposto e all’ora di ingresso a scuola? Sicuramente ci sarebbero state conseguenze ben più gravi

Se la reale causa della caduta è da attribuire al vento, forse, ai consigli della protezione civile (di seguito riportati) sarebbe da aggiungere anche: la segnaletica stradale

Come comportarsi in caso di forte vento

Fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani.

Guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi.

Spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta.

Limitare le attività all’aperto e gli spostamenti.

Fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.)

Non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

