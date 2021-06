Home

26 Giugno 2021

Cade sugli scogli a punta Pacchiano, intervengono i vigili del fuoco. in arrivo anche elicottero

Livorno 26 giugno 2021

E’ in corso un intervento per soccorso a persona in località punta Pacchiano zona Calafuria a Livorno

Una persona di sesso femminile è caduta sulla scogliera, intorno alle 17.30.

Sul posto sta ancora operando il personale dei vigili del fuoco con una squadra di terra, con unità della sede portuale e del nucleo sommozzatori

In arrivo sul posto l’elicottero dei vigili del fuoco in supporto alle operazioni di recupero

Da quanto appreso da alcune testimonianze sul luogo, sembrerebbe che l’infortunata sia scivolata sugli scogli e si sia ferita ad un ginocchio ed una distrorsione ad una caviglia

Notizia in aggiornamento

