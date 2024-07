Home

Cade sul Romito, soccorsa dai vigili del fuoco

23 Luglio 2024

Intervento dei Vigili del Fuoco a Castel Boccale: donna soccorsa dopo una caduta sulla scogliera del Romito

Livorno, 23 luglio 2024 – Cade sul Romito, soccorsa dai vigili del fuoco

Un intervento di emergenza ha coinvolto i Vigili del Fuoco di Livorno nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:15, nella zona di Castel Boccale lungo la scogliera del Romito. Una donna è rimasta ferita in seguito a una caduta, rendendo necessario l’intervento immediato delle squadre di soccorso.

Alla segnalazione dell’incidente, i Vigili del Fuoco hanno prontamente mobilitato il personale della sede Portuale, il nucleo Sommozzatori e una squadra terrestre. Grazie all’ausilio di un mezzo nautico, la donna è stata recuperata dalla scogliera, dove era rimasta bloccata.

Durante l’operazione, il personale del 118 era presente sul posto per fornire assistenza medica immediata. Dopo essere stata recuperata in sicurezza, la donna è stata trasportata al moletto di Antignano, da dove è stata successivamente trasferita in ospedale per gli accertamenti necessari.

L’intervento rapido e coordinato dei Vigili del Fuoco e del personale medico ha permesso di prestare soccorso alla malcapitata in tempi brevi, garantendo il suo trasferimento sicuro per ulteriori cure.

Il tempestivo soccorso evidenzia ancora una volta l’importanza della prontezza e dell’efficacia degli interventi di emergenza, fondamentali in situazioni critiche come quella avvenuta oggi sulla scogliera del Romito.