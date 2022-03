Home

28 Marzo 2022

Caduta 18enne dai gradoni, Ghiozzi (Lega): ” Mettere in sicurezza l’area con dei parapetti”

Livorno 28 marzo 2022

Moletto di Antignano, mettere in sicurezza l’area, lo chiede il consigliere comunale Carlo Ghiozzi (Lega)

“Poteva finire in una tragedia la caduta dai gradoni del moletto di Antignano del ragazzo di 18 anni nella scorsa sera.

Il ragazzo, che si trovava lì con i suoi amici, nel cadere dal secondo gradone da circa tre metri di altezza si è solamente fratturato un braccio. Se fosse volato dal quarto gradone o fosse atterrato con un’altra parte del corpo, cosa sarebbe successo?

Il moletto è frequentato da centinaia di giovani soprattutto nelle ore serali e nei week end e l’area così come si trova attualmente non è priva di pericoli.

L’amministrazione comunale deve da subito intervenire mettendo in sicurezza i vari gradoni con dei parapetti o interdicendo concretamente l’accesso della zona.

Oltretutto, è bene segnalare, che al moletto di Antignano si sono registrate numerose segnalazioni di spaccio di sostanze stupefacenti ed i ragazzi sotto effetto di droghe ed alcol ,di cui sempre più spesso abusano, tendono a mettersi ancor più in pericolo.

Alla luce di ciò, come Lega, presenteremo un atto d’iniziativa per invitare il Comune ad intervenire nell’area per eliminare tutte le situazioni di pericolo e di adoperarsi per promuovere una maggiore vigilanza sullo spaccio incontrollato nell’area”

