Caduta di intonaco al PalaMacchia, nessun rischio strutturale: interventi già programmati e tempi certi per il ripristino

26 Gennaio 2026

Momenti di attenzione ma nessun pericolo per il pubblico al PalaMacchia di Livorno, dove nel pomeriggio di domenica 25 gennaio, a poche ore dalla partita di pallacanestro tra Pielle e Jesi, si è verificato un distacco di intonaco dal soffitto in un’area circoscritta dell’impianto.

L’episodio ha riguardato il settore della curva sud, in prossimità delle porte finestre che conducono alle scalinate esterne. I vigili del fuoco, intervenuti per un sopralluogo, hanno disposto in via precauzionale la chiusura della zona interessata, delimitandola con nastro segnaletico bianco e rosso. La misura ha consentito di evitare qualsiasi rischio, permettendo al tempo stesso lo svolgimento regolare dell’incontro sportivo.

A chiarire la natura dell’episodio è il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che rassicura tifosi e cittadini.

«Ha “sbollato” l’intonaco – ha spiegato il primo cittadino –. I tecnici hanno già effettuato il sopralluogo, l’intervento è programmato e sarà concluso nei tempi. Non c’è alcun rischio perché si parla esclusivamente di intonaco e non di elementi strutturali».

Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche, il distacco non riguarda infatti la struttura portante dell’impianto, ma unicamente lo strato superficiale, fenomeno compatibile con l’età della struttura. Proprio per questo, l’Amministrazione comunale ha già attivato le procedure per il ripristino dell’area interessata.

Il calendario sportivo offre inoltre una finestra temporale favorevole: la squadra livornese affronterà due trasferte consecutive, il 1° febbraio a Chiusi e l’8 febbraio a Quarrata, prima di tornare a giocare in casa il 15 febbraio, quando al PalaMacchia è in programma il big match contro la Virtus Roma. Entro quella data, assicurano dal Comune, l’intervento sarà completato.

La priorità, ribadisce l’Amministrazione, resta la tutela dell’incolumità di atleti, tifosi e operatori, con interventi tempestivi e mirati.

