Cala de’ Medici, 3 giorni di musica con hit 70/80, Dj Pedroni e Jezz

Le hit italiane degli anni 70/80 con i Radioviva, il Cafè del Mar di Ibiza con il dj Samuele Pedroni, jazz e musica leggera con la Ponsacco Jazz Orchestra

Rosignano Solvay (Livorno) 19 luglio 2022

Una nuova e intensa settimana di musica al porto Marina Cala de’ Medici di Rosignano Solvay. Ogni martedì, venerdì e sabato, per tutta l’estate, la piazza del porto turistico ospita eventi di musica live, un ricco e vario calendario: è la rassegna estiva Ti Porto dove c’è musica.

Domani, martedì 19 luglio

arrivano i Radioviva, una band affiatata composta da Alessio Barberio, Giulio Antonelli, Maurizio Paponi, Filippo Todaro e la voce di Barbara Santucci. Una formazione che ‘abbraccia’ tutta la Costa degli Etruschi: da Livorno a Rosignano, passando per Vada, Cecina e Donoratico, sempre pronta a rimettersi in gioco dal vivo con un infinito repertorio di successi anni Settanta e Ottanta. Musica italiana, con cover di artisti emergenti e grandi icone del panorama musicale storico come Raffaella Carrà, Lucio Battisti, Gianna Nannini e molto altro.

Venerdì 22 luglio

alle 20.30 torna il dj set di Samuele Pedroni con una serata dedicata al Cafè del Mar di Ibiza divenuto popolare per l’affascinante locale vista mare e i tramonti mozzafiato. Dalle musiche rilassanti Chill out, Ambient e Downbeat alla Deep House.

Sabato 23 luglio

nella piazza del Marina Cala de’ Medici si esibisce la Ponsacco Jazz Orchestra con otto elementi sul palco: Corinna Bertini, (voce) Davide Bertini (pianoforte), Marco Bartalini (tromba e flicorno), Renzo Cristiano Telloli (sax contralto), Paolo Amedei (sax tenore), Giuseppe Macchi (contrabbasso) e Carlo Granchi (batteria e voce). Vecchi e nuovi brani della tradizione jazz e della musica leggera, sapientemente riarrangiati dal maestro Davide Bertini.