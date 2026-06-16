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Cala del Leone sommersa dai rifiuti, volontari in azione: “La spiaggia non è una discarica”

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16 Giugno 2026

Cala del Leone sommersa dai rifiuti, volontari in azione: “La spiaggia non è una discarica”

Livorno 16 giugno 2026 Cala del Leone sommersa dai rifiuti, volontari in azione: “La spiaggia non è una discarica”

Cala del Leone ripulita dai volontari: un gesto d’amore per l’ambiente che richiama tutti al senso civico

Plastica, vetro, polistirolo, lattine, bottiglie e migliaia di mozziconi di sigaretta abbandonati a pochi metri dal mare. È questa la scena che si sono trovati davanti all’alba i volontari del CRAL AAMPS e di Legambiente Livorno alla Cala del Leone, uno degli angoli più suggestivi e amati della costa livornese.

Un risveglio amaro per chi considera questo tratto di litorale un piccolo patrimonio naturale da custodire. Ma, ancora una volta, alla mancanza di rispetto di pochi ha risposto il senso di responsabilità di tanti. Armati di guanti, sacchi e tanta buona volontà, i volontari si sono messi al lavoro per restituire decoro e bellezza a un luogo che appartiene all’intera comunità.

L’operazione di pulizia assume un valore che va ben oltre la semplice raccolta dei rifiuti. Ogni bottiglia rimossa dagli scogli, ogni frammento di plastica sottratto all’ambiente rappresenta un gesto concreto di tutela dell’ecosistema marino e costiero. Materiali come plastica e polistirolo, infatti, possono frammentarsi in microplastiche, finendo in mare e mettendo a rischio la fauna marina e l’equilibrio dell’ambiente naturale.

Ma accanto all’importanza ambientale emerge con forza anche una riflessione sul comportamento di chi frequenta questi luoghi senza rispettarli. Perché se da una parte c’è chi dedica il proprio tempo libero a raccogliere i rifiuti degli altri, dall’altra c’è chi continua ad abbandonare ciò che ha portato con sé, trasformando una giornata al mare in un danno per tutti.

«Ogni volta è deprimente trovare in questo stato un luogo così amato dai livornesi – ha dichiarato Maurizio Giacobbe, presidente di Legambiente Livorno – abbiamo raccolto migliaia di mozziconi, bottiglie, lattine, sacchetti. Ma la cosa più triste è pensare a coloro che, credendo di fare la cosa giusta, hanno accatastato i loro rifiuti in un angolo della spiaggia: quaggiù AAMPS non può arrivare. I propri rifiuti devono essere portati ai cassonetti sulla strada. Lo ripetiamo all’infinito».

Parole che evidenziano come, talvolta, non sia soltanto l’inciviltà a creare problemi, ma anche comportamenti superficiali dettati dalla convinzione che qualcun altro provvederà a sistemare ciò che viene lasciato indietro.

Sulla stessa linea anche il messaggio lanciato da Aldo Iacomelli, amministratore unico di AAMPS/RetiAmbiente: «La spiaggia non è nostra. È un bene comune che abbiamo il dovere di custodire. Ogni rifiuto abbandonato è un atto di indifferenza verso chi verrà dopo di noi, verso i nostri figli, verso chi ama questo mare come lo amiamo noi. Oggi siamo scesi qui di buon’ora non solo per pulire, ma per mandare un segnale: Livorno merita di meglio, e i livornesi lo sanno».

Il gesto dei volontari vuole essere soprattutto un invito alla responsabilità collettiva. Proteggere l’ambiente non richiede azioni straordinarie, ma piccoli comportamenti quotidiani: riportare a casa i propri rifiuti, differenziarli correttamente, sensibilizzare con rispetto chi ancora non comprende l’importanza di questi gesti.

La Cala del Leone è molto più di una spiaggia. È un simbolo della bellezza del territorio livornese, un luogo che appartiene a tutti e che tutti sono chiamati a difendere. La speranza è che quanto accaduto possa trasformarsi in un’occasione di riflessione: amare davvero la propria città significa prendersene cura ogni giorno, soprattutto quando nessuno guarda.

Perché custodire la bellezza che ci circonda non è soltanto un dovere civico. È un investimento sul futuro.