CalaClub, venerdì è Hip-Hop, R&B e Reggaeton

16 Febbraio 2022

In console tutta l’esperienza di Smerling Tomahawk

MUSICA – DISCOTECA -DIVERTIMENTO

L’attesa è finita!

Venerdì 18 Febbraio – format Hip-Hop, R&B e Reggaeton nella bellissima location di @precisamentecalafuria

In console tutta l’esperienza di @smerling.tomahawk . Non Are You Ready?! Lineup: @simone.maurri_dj @smerling.tomahawk

Dalle 23:30 alle 4:00 puro divertimento

Ingresso garantito solo in lista.

Info prenotazioni e tavoli: 📞 393.2101052 Leonardo

Vi aspettiamo a Calafuria in via del Littorale 248 a Livorno

