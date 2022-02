Home

Eventi

CalaClub: venerdì si balla, We Are Back! In console tutta l’esperienza di Mosti dj

Eventi

23 Febbraio 2022

CalaClub: venerdì si balla, We Are Back! In console tutta l’esperienza di Mosti dj

CalaClub: venerdì si balla, We Are Back!!

In console tutta l’esperienza di Mosti dj

MUSICA – DISCOTECA -DIVERTIMENTO

L’attesa è finita!

Venerdì 25 Febbraio – Nella bellissima location di Precisamente Calafuria si torna a ballare

In console tutta l’esperienza di Mosti DJ

Alla Voce: Lorenzo Della Volpe

Are You Ready?!

Dalle 23:30 alle 4:00 puro divertimento

Ingresso garantito solo in lista.

Info prenotazioni e tavoli: 📞 393.2101052 Leonardo

Vi aspettiamo a Calafuria in via del Littorale 248 a Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin