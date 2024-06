Home

7 Giugno 2024

Livorno 6 giugno 2024 – Calafuria, arriva Just Hit, con musica dal 2000 ad oggi. Ingresso libero fino alle ore 01:00

La Notte di Apertura di JUST HIT: Una Serata di Musica e Panorama al Calafuria

Livorno, 8 Giugno – Preparatevi a scatenarvi sulla pista da ballo più esclusiva di Livorno, perché il Calafuria inaugura la stagione estiva con un evento che promette di essere indimenticabile. La discoteca, nota per la sua grande terrazza panoramica che si affaccia direttamente sul mare, ospiterà la serata di apertura di JUST HIT, un viaggio musicale attraverso le più grandi hit dal 2000 ad oggi.

L’evento, che si terrà sabato 8 giugno, vedrà la partecipazione di DJ @tommyd. e del presentatore @lorenzo_della_volpe, che animeranno la notte con ritmi irresistibili dalle 00:00 alle 04:00. La serata offrirà l’ingresso omaggio fino all’1:00, dopodiché sarà possibile accedere al costo di 13€ con drink incluso.

Per chi desidera un’esperienza ancora più esclusiva, sono disponibili diverse opzioni di tavoli privè:

PRIVÈ CONSOLLE : 300€

: 300€ PRIVÈ TORRE ALZATO : 240€

: 240€ PRIVÈ TORRE A TERRA : 210€

: 210€ PISTA: 150€

Il costo del tavolo è calcolato per un massimo di 6 persone, con un supplemento proporzionale per gruppi più numerosi. Ad esempio, un tavolo pista per 10 persone avrà un costo di 250€.

Non perdete l’occasione di vivere una notte magica, dove la musica incontra la bellezza del paesaggio marino. Ricordate, il bello è prenderci gusto! Per maggiori informazioni, seguite l’hashtag #Calafuria #justhit e preparatevi a una serata che promette scintille.