Home

Cronaca

Calafuria chiusa per 20 giorni, Gonnelli: “ristruttureremo e apriremo più belli e più sicuri”

Cronaca

4 Luglio 2024

Calafuria chiusa per 20 giorni, Gonnelli: “ristruttureremo e apriremo più belli e più sicuri”

Livorno 4 luglio 2024 – Calafuria chiusa per 20 giorni, Gonnelli: “ristruttureremo e apriremo più belli e più sicuri”

Chiusa per 20 giorni la discoteca “Precisamente Calafuria” di via del Littorale n. 248.

Il Questore di Livorno ha disposto la sospensione, ai sensi dell’art. 100 TULPS, delle licenze della discoteca “Precisamente Calafuria” di Livorno per la durata di 20 (venti) giorni.

Il provvedimento è stato adottato alla luce dell’esito degli accertamenti svolti in seguito alla violenta rissa avvenuta nella notte dell’8 giugno 2024 intorno alle 03:30.

L’incidente ha avuto inizio con un acceso diverbio sulla pista da ballo tra due gruppi di giovani; uno composto da circa 10 ragazzi provenienti dalla provincia di Firenze e l’altro da 10-15 coetanei livornesi, tutti di età compresa tra i 20 e i 25 anni.

Il personale di sicurezza è intervenuto per separare i contendenti accompagnando all’esterno il gruppo dei fiorentini. Tuttavia la situazione è rapidamente degenerata nel parcheggio di pertinenza della discoteca, dove i due gruppi si sono nuovamente fronteggiati, dando vita ad una violenta colluttazione.

In seguito allo scontro un giovane fiorentino ha riportato gravi lesioni al volto, richiedendo l’intervento immediato di un’ambulanza del 118.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso e successivamente dimesso con una prognosi di 7 giorni. inoltre un altro giovane fiorentino si è recato autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno, ricevendo anch’egli una prognosi di 7 giorni per le lesioni subite.

Le indagini condotte dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP) e dalla PAS della questura di Livorno hanno rivelato gravi mancanze nella gestione dell’incidente in quanto né il gestore del locale, presente durante l’accaduto, né alcuno degli addetti ai servizi di controllo ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, nonostante la gravità della situazione.

Simone Gonnelli titolare della discoteca Calafuria, commenta così quanto accaduto:

“Abbiamo provato di tutto, sono state settimane impegnative. Speravamo di non arrivare a dirvi questo. Purtroppo siamo a comunicarvi la sospensione dell’ attività della discoteca per 20 giorni, il provvedimento é dovuto alla lite avvenuta fuori dal locale il 7 giugno, gestito e sedato con rapidità e efficacia dai nostri operatori della sicurezza, e dal pronto e tempestivo intervento delle forze dell’ordine

Purtroppo non é bastato.

Non condividiamo il provvedimento, ma Siamo costretti ad accettarlo.

Utilizzeremo questi giorni di sospensione per ristrutturare, in parte, Calafuria. Per renderla ancora più bella E SICURA, CON AMPLIAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA.

Torneremo più forti di prima per emozione ed emozionarci insieme”.

Calafuria chiusa per 20 giorni, Gonnelli: “ristruttureremo e apriremo più belli e più sicuri”