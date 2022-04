Home

Calafuria chiuso per 10 giorni, Gonnelli: "Fatto imprevedibile fuori dal locale, puniti per aver scongiurato il peggio"

6 Aprile 2022

Calafuria chiuso per 10 giorni, Gonnelli: “Fatto imprevedibile fuori dal locale, puniti per aver scongiurato il peggio”

Accoltellamento nella notte del 20 marzo fuori dal locale di Calafuria, il questore chiude il locale per 10 giorni

Livorno 6 aprile 2022

A seguito dei noti fatti accaduti nella notte del 20 marzo 2022 all’esterno della discoteca Calafuria, il Questore di Livorno ha disposto la chiusura temporanea, per la durata di 10 giorni, della discoteca “Precisamente a Calafuria”, sita in Livorno, via del Littorale n. 248, per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini.

Il provvedimento adottato è il risultato di una ponderata valutazione di tutti gli interessi coinvolti, comprese pregresse circostanze, partendo dal presupposto che:

in un contesto di socialità sostenibile, l’etica di impresa impone di superare la mera attività di guadagno ricomprendendo l’impatto sociale ed ambientale che l’impresa stessa è in grado di produrre sulla comunità, assumendo diritti e doveri con l’obbligo “morale” di diventare fattore di sviluppo economico e sociale, nel rispetto delle regole.

Alla base della decisione di contenere i giorni di chiusura rispetto ai 15 giorni ipotizzati in sede di “avvio di procedimento”, anche la sensibilità di riconoscere, in senso favorevole, le iniziative assunte dal gestore che, accogliendo le indicazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza, si è adoperato per rimuovere alcune delle criticità riscontrate, implementando e ripristinando il sistema di videosorveglianza del locale.

La durata limitata del periodo di sospensione consente, infatti, di garantire l’apertura della discoteca nelle festività pasquali, a salvaguardia dei lavoratori del settore.

Gonnelli, titolare del locale, dichiara: accettiamo la chiusura per 10 giorni anche se non la condividiamo. Faremo naturalmente ricorso.

Abbiamo implementato l’impianto di video-sorveglianza anche esterno al locale e nel parcheggio (anche se non è obbligatorio). Per questo siamo stati diciamo premiati con 5 giorni di sconto.

Per quanto accaduto non ci riteniamo assolutamente responsabili perchè la sicurezza è intervenuta prontamente ed abbiamo immediatamente chiamato le forze dell’ordine.

Ripeto, nonostante noi abbiamo adempiuto a tutto quanto richiesto, e sottolineo nonostante non sia richiesto dalla legge, ci era stato consigliato e così questo abbiamo fatto: potenziato il servizio di sicurezza; steward muniti di torce e giacchetto catarifrangente nel parcheggio; illuminazione esterna potenziata e potenziate le telecamere – Sottolineo che quanto accaduto all’esterno del locale non era prevedibile

Questa persona secondo quanto ricostruito avrebbe preso il coltello dall’interno della sua auto parcheggiata e gli steward che sono stati bravi, lo hanno bloccato all’esterno del locale. Più di quello non potevano fare. Invece di premiarci per aver scongiurato il peggio fuori dal locale, veniamo puniti con il pugno duro

Non vedo sinceramente la responsabilità del locale però chiaramente accettiamo la cosa e la rispetteremo

