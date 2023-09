Home

Cronaca

Calafuria, maxi sanzione da 5100euro ad un 21enne

Cronaca

3 Settembre 2023

Calafuria, maxi sanzione da 5100euro ad un 21enne

Livorno 3 settembre 2023 – Calafuria, maxi sanzione da 5100euro ad un 21enne

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Livorno, nell’ambito di alcuni servizi volti al controllo della sicurezza stradale, hanno rilevato e proceduto a sanzionare alcune gravi trasgressioni al Codice della Strada.

All’altezza di Calafuria, un conducente di 21 anni è stato controllato. Il giovane circolava senza la copertura assicurativa.

Alla richiesta di esibire la patente, il 27enne riferisce di non averla al seguito ma in realtà; dagli accertamenti effettuati sul posto, è risultato non averla mai conseguita.

Tale grave violazione è stata punita con una maxi sanzione dell’importo di 5.100 euro.

Le attività di controllo proseguiranno interessando tutto il territorio labronico.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin