Calafuria: reggaeton, anni 2000 e deep house per un weekend di fuoco

3 Agosto 2023

tre serate da non perdere per un weekend da favola

Livorno 3 agosto 2023 – Calafuria: il weekend si scalda con musica, amore e freschezza

Se stai cercando un posto dove divertirti, ballare e rilassarti, la discoteca precisamente a Calafuria è la destinazione perfetta per te. Questo primo fine settimana di agosto, la discoteca ti propone tre serate imperdibili, ognuna con un tema diverso e una musica coinvolgente.

Venerdì 4 agosto,

preparati a scatenarti con Cala Caliente, il party 100% reggaeton/urban latin che accende la notte di Calafuria. Sul palco, i dj @onlysmileofficial e @lorenzodellavolpe ti faranno ballare fino all’alba con i ritmi più caldi e sensuali del momento. Non perdere l’occasione di vivere una notte indimenticabile: acquista la tua prevendita a 20 € con due drink inclusi su DICE.FM.

Sabato 5 agosto,

torna l’appuntamento con Love Generation, il party dedicato alle indimenticabili hit degli anni 2000. Ogni sabato notte, la discoteca ti fa rivivere le emozioni di un decennio che ha segnato la storia della musica pop. Questa settimana, il tema è “Fireworks – Katy Perry”, la canzone che ha fatto brillare il cielo di milioni di fan in tutto il mondo. A farla esplodere sarà il dj @matteinodeejay, che ti farà cantare e saltare con i successi più amati degli anni 2000. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: acquista la tua prevendita a 20 € con due drink inclusi su DICE.FM.

Domenica 6 agosto,

chiudi il weekend in bellezza con Disco Fresco, la serata by @deeplovefactory che ti offre good vibes e musica per fare l’amore. A partire dalle 22, lasciati trasportare dalle sonorità raffinate e seducenti della musica deep house, selezionate dai migliori dj della scena. Disco Fresco è la serata ideale per chi vuole godersi l’atmosfera magica di Calafuria, tra luci soffuse e cocktail rinfrescanti.

Non aspettare oltre: prenota ora la tua serata a Calafuria e vivi un weekend da sogno.

Per maggiori informazioni, contatta il numero 3932101052.

Ti aspettiamo a Calafuria, via del Littorale 248 (Livorno).

