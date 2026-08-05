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Calafuria riapre dopo un anno: via libera alla storica discoteca, confermata la capienza di 600 persone

Cronaca

5 Agosto 2026

Calafuria riapre dopo un anno: via libera alla storica discoteca, confermata la capienza di 600 persone

Livorno 5 agosto 2026

Dopo quasi un anno e mezzo di stop e due stagioni estive perse, Calafuria è pronta a riaprire le proprie porte. La storica discoteca affacciata sul mare di Livorno tornerà ad accogliere il pubblico dopo il via libera della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

A renderlo noto è la proprietà della struttura, che comunica come, al termine di due sopralluoghi effettuati dalla Commissione, sia stato espresso parere favorevole alla riapertura, confermando anche la capienza di 600 persone, così come prevista dal progetto presentato.

Secondo quanto spiegato dal titolare Simone Gonnelli, il percorso che ha portato alla riapertura è stato lungo e complesso.

«Nel corso di questi mesi abbiamo affrontato un percorso complesso con serietà e spirito di collaborazione, ottemperando a tutte le richieste formulate dagli enti competenti. Sono state predisposte e depositate relazioni tecniche redatte da professionisti abilitati e sono state risolte alcune limitate criticità emerse durante l’iter istruttorio, con un unico obiettivo: garantire i più elevati standard di sicurezza per tutti gli ospiti».

Per Gonnelli, la riapertura rappresenta molto più della semplice ripresa dell’attività.

«La riapertura rappresenta molto più della ripresa di un’attività. Significa restituire alla città uno dei suoi luoghi più rappresentativi, un punto di riferimento che da oltre venticinque anni accompagna le estati livornesi e che, con la sua terrazza affacciata sul mare, continua a essere una delle location più suggestive della costa toscana».

Tra le novità annunciate figura anche un servizio dedicato alla sicurezza degli avventori. La struttura ha infatti avviato una collaborazione con alcune società di taxi.

«Grazie a una partnership con società di taxi, i clienti potranno raggiungere e lasciare Calafuria in totale tranquillità. Il costo della corsa sarà rimborsato con un importante sconto sul biglietto d’ingresso, per promuovere una mobilità sempre più sicura e responsabile».

Nel comunicato non manca un ringraziamento all’amministrazione comunale.

«Un apprezzamento all’intera Amministrazione Comunale, che ha dimostrato disponibilità e attenzione affinché Calafuria potesse tornare a essere, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza, un luogo di aggregazione, socialità e valorizzazione del territorio».

Parole di riconoscenza vengono rivolte anche ai professionisti che hanno seguito il progetto e alle tante persone che, durante i mesi di chiusura, hanno continuato a dimostrare vicinanza alla storica discoteca.

«Desideriamo infine ringraziare i professionisti che hanno lavorato al progetto e le migliaia di persone che, durante questo lungo anno e mezzo, non hanno mai smesso di dimostrarci affetto e vicinanza, continuando a chiederci una sola cosa: “Quando riapre Calafuria?”».

Infine, il messaggio che molti livornesi aspettavano da tempo.

«Oggi possiamo finalmente rispondere con orgoglio: Calafuria riapre. Con la conferma della capienza di 600 persone, con standard di sicurezza ancora più elevati e con la stessa voglia di essere il punto di riferimento dell’estate livornese e toscana. Ci vediamo, finalmente, sulla nostra terrazza a picco sul mare».

La riapertura segna così il ritorno di uno dei locali simbolo dell’estate livornese, pronto a riprendere la propria attività dopo un lungo iter amministrativo e tecnico volto a garantire il rispetto di tutti gli standard di sicurezza.