18 Gennaio 2025

Livorno, 18 gennaio 2025 Calafuria sub in gravissime condizioni, oltre 45 minuti di manovre PEA

Un intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e del personale medico ha salvato la vita a un sub che questa mattina, intorno alle 11:35, ha accusato un grave malore durante un’immersione in località Torre di Calafuria, lungo la costa livornese.

Il soccorso ha visto la mobilitazione di una squadra di terra e del personale specializzato della sezione navale dei Vigili del Fuoco, intervenuti per recuperare l’uomo sulla scogliera. Sul posto era già presente il personale sanitario del 118, che ha immediatamente iniziato le operazioni di rianimazione.

Secondo quanto comunicato dal servizio di emergenza 112, il sub, un uomo di circa 40 anni, era in arresto cardiaco, pertanto i medici hanno svolto manovre PEA (attività elettrica senza polso) per oltre 45 minuti. Grazie alle manovre avanzate di rianimazione, il polso è stato ripristinato e l’uomo è stato trasferito in condizioni critiche al DEA di Pisa mediante elisoccorso.