Calafuria: ‘Violenza giovanile, serve un lavoro congiunto con le istituzioni”

3 Gennaio 2025

Livorno 3 gennaio 2024

I gestori del Calafuria rispondono alla chiusura temporanea della discoteca

La discoteca “Precisamente a Calafuria” di Livorno, celebre luogo di ritrovo per molti giovani, è stata recentemente al centro dell’attenzione mediatica a causa dei disordini avvenuti nella notte del 26 dicembre.

Sulla base di quanto riportato dalla Polizia di Stato, il questore ha disposto la chiusura del locale per 30 giorni a partire dal 31 dicembre, ai sensi dell’art. 100 TULPS. La decisione segue episodi di violenza che hanno coinvolto alcuni avventori e che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei servizi sanitari.

Tuttavia, i gestori del Calafuria hanno fornito chiarimenti importanti sui fatti, sottolineando; il loro impegno nella gestione della sicurezza del locale e la volontà di collaborare con le autorità per migliorare ulteriormente l’ambiente.

Chiamata tempestiva e sistema di videosorveglianza efficiente

I gestori precisano di aver contattato le forze dell’ordine appena 9 minuti dopo il primo episodio; un tempo necessario per accertarsi della situazione e intervenire con cognizione di causa. Riguardo al sistema di videosorveglianza, respingono ogni accusa di inefficienza, evidenziando come l’intero impianto sia stato potenziato di recente e sempre ritenuto adeguato in passato. Le immagini registrate sono state messe a disposizione delle autorità ogni volta che richiesto e mai si aono lamentati della scarsa qualità delle immagini.

Problema sociale più ampio

I gestori sottolineano come i comportamenti violenti di alcuni giovani riflettano un problema sociale più ampio, non limitato al contesto specifico del locale. “Neanche la presenza delle forze dell’ordine è riuscita a calmare gli animi,” evidenziano, rimarcando la necessità di un approccio congiunto tra istituzioni e gestori per affrontare queste problematiche.

Impegno per un divertimento sicuro

Nonostante le difficoltà, Calafuria conferma la sua missione di offrire serate all’insegna del divertimento sano e sicuro. I gestori si dicono pronti a instaurare protocolli di intesa con le autorità, come avviene in altre città italiane, per garantire maggiore sicurezza e serenità durante gli eventi.

“Questa lettera vuole essere un segnale della nostra volontà di migliorare,” concludono i responsabili, ribadendo il loro impegno per il benessere e la sicurezza della clientela.

