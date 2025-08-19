Home

Calambrone: bimba soccorsa dal bagnino, storia a lieto fine

19 Agosto 2025

Calambrone: bimba soccorsa dal bagnino, storia a lieto fine

Livorno 19 agosto 2025

Calambrone, attimi di paura in piscina: bambina salvata dal bagnino

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri alla piscina di uno stabilimento balneare a Calambrone, dove una bambina ha rischiato di annegare davanti agli occhi dei presenti. Erano circa le 15.30 quando la piccola, già più volte finita sott’acqua, ha improvvisamente mostrato difficoltà respiratorie.

A intervenire con prontezza è stato Luca Giusti, bagnino livornese con anni di esperienza alle spalle, che non ha esitato un istante a tuffarsi in vasca. Con gesti rapidi e sicuri è riuscito a riportare la bambina in superficie e a condurla velocemente a bordo vasca. Qui la piccola è stata subito affidata alle cure e all’abbraccio dei genitori, che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

Grazie al tempestivo intervento del bagnino, l’episodio si è concluso senza conseguenze gravi, anche se la paura tra i presenti è stata tanta. La vicenda ha riportato l’attenzione sull’importanza di una vigilanza attenta e professionale in piscine e stabilimenti balneari, luoghi di svago che possono trasformarsi in scenari di rischio se non si interviene con prontezza.

Un pomeriggio che poteva trasformarsi in tragedia, dunque, si è chiuso con un lieto fine grazie al sangue freddo e alla professionalità di chi, con discrezione e senso del dovere, ogni giorno veglia sulla sicurezza dei bagnanti.

