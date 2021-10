Home

18 Ottobre 2021

Calcio, 2° Categoria: il punto sull’Ardenza, che ieri ha vinto 4-1 con il Casciana

Livorno 18 ottobre 2021

Ottima prestazione del Gsd Ardenza nella partita casalinga contro il Casciana Terme.

La sfida si è chiusa sul 4-1 per i verdeamaranto.

Fin dai primi minuti la squadra di Massimo Gulì prende in mano il pallino del gioco, creando ottime trame e non rischiando, se non in due occasioni da palla ferma, in fase di non possesso palla.

Nonostante le numerose azioni da gol, il primo tempo finisce solo 1-0 a causa alle parate del portiere ospite che sventa i pericoli creati da Cassano, Orlandi, Gulí, Guidi e Pruscino.

La rete del vantaggio arriva grazie ad veloce trama di passaggi concretizzata da Orlandi che, sul taglio da destra verso sinistra, anticipa il difensore e prende il tempo al portiere.

Nel secondo tempo l’Ardenza riesce a migliorare la percentuale di concretizzazione delle azioni pericolose create e si porta sul 4-0.

Nei primi minuti una incursione sulla sinistra libera Guidi al limite sinistro dell’area di rigore.

Il centrocampista dopo aver dribblato un difensore fa partire un pallonetto di esterno destro che si insacca nel sette opposto.

Il Casciana inizia a trovare difficoltà anche nelle ripartenza vista la pressione avversaria e in due circostanze non può fare a meno di atterrare in area prima Orlandi e poi Guidi, pronto a calciare a botta sicura.

I due rigori vengono trasformati da Jarju e Gulí.Solo negli ultimi minuti il Casciana realizza la rete della bandiera approfittando di una uscita errata della squadra di casa.

Domenica prossima Ardenza sul terreno del Gabbro: le due squadre, dopo le prime tre giornate, dividono la seconda piazza (7 punti) alle spalle del Selvatelle (9 punti).

