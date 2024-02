Home

Calcio a 11 Amatori Uisp: il punto dopo la prima giornata del girone di ritorno

10 Febbraio 2024

Calcio a 11 Amatori Uisp: il punto dopo la prima giornata del girone di ritorno

Livorno 10 febbraio 2024 – Calcio a 11 Amatori Uisp: il punto dopo la prima giornata del girone di ritorno

Comincia con il botto il girone di ritorno del campionato di calcio a 11 Amatori organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche. Sono infatti ben 24 le reti segnate nelle 6 partite disputate in una dodicesima giornata davvero ricca di spettacolo.

Pronostico rispettato nel testa a testa che vedeva di fronte la prima e l’ultima della classifica, con la capolista Palazzi che ha superato in trasferta lo Jagerbomb per 0-6.

Il Palazzi si mantiene così in testa con 5 lunghezze di vantaggio sulla sua più diretta inseguitrice, quello Sporting Club Rosignano che ha fatto bottino pieno vincendo per 0-3 sull’Africa Academy.

Ma la partita più emozionante di questo turno è stata senza dubbio Circolone Solvay–Livorno Forense, con i padroni di casa che si sono imposti per 4-3 dopo novanta minuti vietati ai deboli di cuore.

Ad approfittare del passo falso del Livorno Forense è stato il Vada, che ha vinto di misura per 1-0 sul Serrazzano ed è salito in quinta posizione in classifica a quota 18 punti.

L’unico segno X di questa giornata è il 2-2 tra Circolo Petrarca e Arci La California Amatori , con quest’ultima agganciata al terzo posto dall’ Asd Quercianella Termica , che torna a casa a casa con i tre punti dalla trasferta sul campo dell’ Amatori Montescudaio , sconfitto per 1-2.

Ecco il quadro delle gare in programma per la 13esima giornata: Palazzi – Amatori Montescudaio (sab 10 ore 14), Serrazzano – Circolone Solvay (sab 10 ore 15), Sporting Club Rosignano – Jagerbomb (sab 10 ore 15), Asd Quercianella Termica – Circolo Petrarca (sab 10 ore 15), Arci La California Amatori – Vada (lun 12 ore 20.45), Livorno Forense – Africa Academy (lun 12 ore 21)

Classifica dopo 12 giornate: Palazzi 36, Sporting Club Rosignano 31, Asd Quercianella Termica 23, Arci La California Amatori 23, Vada 18, Livorno Forense 17, Circolone Solvay 13, Circolo Petrarca 12, Serrazzano 9, Amatori Montescudaio 8, Africa Academy 7, Jagerbomb 6,

