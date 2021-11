Home

Calcio a 11 amatori Uisp: il punto sulla 5° giornata

Calcio

18 Novembre 2021

Calcio a 11 amatori Uisp: il punto sulla 5° giornata

Primo mezzo stop per la capolista, ben 4 vittorie esterne e una classifica che si accorcia. Ecco il quadro sul campionato targato Uisp Terre Etrusco-Labroniche

Livorno 18 novembre 2021

Al Giuliano Benci di Bibbona non passa la capolista, che deve accontentarsi di un pareggio al cospetto dell’Arci La California Amatori.

Finisce 0-0 una gara che divide a metà la posta e permette comunque allo Sporting Club Rosignano di confermare la propria leadership nel campionato di calcio a 11 amatori organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche, dove i “californiani” figurano al quinto posto a quota 8 punti in compagnia del Palazzi Monteverdi, reduce dal 4-1 maturato in trasferta contro l’Africa Academy.

Qui spicca la tripletta di Marco Tagliaferri, man of the match e nuovo capocannoniere del torneo con quattro reti in totale.

C’è un altro poker ad animare la quinta giornata d’andata ed è quello che ha visto il Serrazzano espugnare il campo del San Vincenzo, grazie ai gol di Balestri, Berti, Corbinelli ed El Zhari.

Nella giornata dei colpi esterni va a referto anche il primo passo falso stagionale del Livorno Forense, a cui non basta la rete dell’eterno Dino Lorenzini per evitare il ko contro l’Arci Gabbro, impostosi per 2-1 sul manto di Borgo Cappuccini. Unica formazione a trionfare tra le mura casalinghe è il Vada 1963: 2-0 al Circolo Petrarca e salto al secondo posto in classifica al fianco degli Amatori Colli Marittimi.

Ecco tutti i risultati della 5° giornata: Circolone Solvay – Quercianella Termisol Termica 1-3; Arci La California Amatori – Sporting Club Rosignano 0-0; Livorno Forense – Arci Gabbro 1-2; Vada 1963 – Circolo Petrarca 2-0; Africa Academy – Palazzi Monteverdi 1-4; San Vincenzo – Serrazzano 2-4.

La classifica aggiornata: Sporting Club Rosignano 13, Vada 1963 9, Amatori Colli Marittimi 9, Palazzi Monteverdi 8, Arci La California Amatori 8, Arci Gabbro 7, Serrazzano 7, Livorno Forense 7, Quercianella Termisol Termica 7, San Vincenzo 3, Circolo Petrarca 3, Circolone Solvay 2, Africa Academy 0.

Infine il programma della 6° giornata, da sabato 20 a lunedì 22 novembre:

Quercianella Termisol Termica – Livorno Forense; Sporting Club Rosignano – Africa Academy; Serrazzano – Arci La California Amatori; Amatori Colli Marittimi – Vada 1963; Circolo Petrarca – Circolone Solvay; Arci Gabbro – San Vincenzo.

