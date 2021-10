Home

28 Ottobre 2021

Calcio a 11 Amatori Uisp, il punto sulla seconda giornata

Livorno 28 ottobre 2021

Sporting Club Rosignano e Arci La California Amatori a punteggio pieno. Risultati

e classifica del campionato organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche

Diciassette gol in sei partite.

Due colpi esterni, l’esordio stagionale del Circolone Solvay, il terzo gol in due gare di Lorenzo Gherardi, bomber del Serrazzano che guida la classifica dei cannonieri.

Sono i numeri della seconda giornata andata in scena nel campionato di calcio a 11 Amatori organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche. Dopo l’emozione del ritorno in campo dopo il lungo stop imposto dalla pandemia, il torneo è decollato ed è pronto a entrare nel vivo.

La seconda giornata si è disputata tra sabato 23 e lunedì 25 ottobre, con turno di riposo osservato stavolta dal Livorno Forense, che tornerà in campo sabato 30 al Silvio Gori di Vada per affrontare il Vada 1963. Debutto stagionale consumato al Barbensi di Rosignano Marittimo, invece, per il Circolone Solvay, che proprio contro il Vada raccoglie un punto al termine della sfida chiusa sul punteggio di 1-1, con reti di Valerio Vannucci per i locali e Willy Mancini per gli ospiti. La gara che registra il maggior numero di reti si è giocata al Martellacci di San Pietro in Palazzi, dove Palazzi Monteverdi e Serrazzano hanno chiuso sul 3-3 un match ricco di emozioni. I due colpi esterni del secondo turno sono opera delle due formazioni attualmente a punteggio pieno: l’Arci La California Amatori viola con un 1-2 il manto del Circolo Petrarca e bissa il successo di misura maturato all’esordio contro il Quercianella Termisol Termica; di contro, lo Sporting Club Rosignano cala un altro tris secco. Ne fa la spese l’Arci Gabbro, steso dai gol di Alberto Morelli, Francesco Morelli e Nico Moscardini. Ma ecco il quadro completo dei risultati: Palazzi Monteverdi – Serrazzano 3-3; Circolo Petrarca – Arci La California Amatori 1-2; Amatori Colli Marittimi – San Vincenzo 1-0; Circolone Solvay – Vada 1963 1-1; Quercianella Termisol Termica – Africa Academy 2-0; Arci Gabbro – Sporting Club Rosignano 0-3. La classifica: Sporting Club Rosignano 6, Arci La California Amatori 6, Serrazzano 4, Vada 1963 4, Amatori Colli Marittimi 3, San Vincenzo 3, Quercianella Termisol Termica 3, Livorno Forense 3, Circolone Solvay 1, Palazzi Monteverdi 1, Africa Academy 0, Circolo Petrarca 0, Arci Gabbro 0. Ecco, infine, il programma della 3° giornata, da sabato 30 ottobre a lunedì 1° novembre: Vada 1963 – Livorno Forense; Serrazzano – SC Rosignano; Circolone Solvay – Arci Gabbro; Arci La California Amatori – Amatori Colli Marittimi; Africa Academy – Circolo Petrarca; San Vincenzo – Palazzi Monteverdi.

