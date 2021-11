Home

Sport

Calcetto

Calcio a 11 amatori Uisp: il punto sulla terza giornata

Calcetto

5 Novembre 2021

Calcio a 11 amatori Uisp: il punto sulla terza giornata

Livorno 5 novembre 2021

Prime prove di fuga in testa, con lo Sporting Club Rosignano che resta l’unica a punteggio pieno. Focus sul campionato organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche

Un gol di Miki Cosimi basta allo Sporting Club Rosignano per espugnare il Mario Di Bisceglia di Serrazzano e volare a 9 punti per piazzarsi da solo in testa alla classifica del campionato di calcio a 11 Amatori organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche. La terza giornata ha messo i suoi verdetti e archivia il rodaggio di un torneo che entra nel vivo, anche se è ancora presto per stabilire i rapporti di forza. Tre colpi esterni e due pareggi caratterizzano il focus su un turno che si completerà di fatto lunedì 8 novembre, quando al Della Pace di Shangai si recupererà il match tra Africa Academy e Circolo Petrarca, rinviato per maltempo lo scorso 1° novembre. Se la capolista non sbaglia un colpo e mantiene pure imbattuta la propria porta, al secondo posto si affaccia l’Amatori Colli Marittimi, reduce dal blitz compiuto in casa dell’Arci La California Amatori: un 1-2 maturato grazie alle reti siglate da Matteo Favilli ed Edoardo Tassone. Risponde Gianmarco Masotti per i padroni di casa, che però alzano bandiera bianca e sono raggiunti a quota 6 in graduatoria proprio dall’avversario di turno. Prima vittoria stagionale, invece, per il Palazzi Monteverdi, impostosi per 2-0 sul San Vincenzo in virtù delle reti firmate da Marco Tagliaferri e Filippo Vanni. In testa alla classifica dei cannonieri c’è sempre Lorenzo Gherardi del Serrazzano, che lunedì 8 novembre proverà a trascinare i suoi nell’uscita esterna contro l’Arci Gabbro.

Questo il quadro completo dei risultati della terza giornata d’andata:

Vada 1963 – Livorno Forense 0-0; Serrazzano – Sporting Club Rosignano 0-1; Circolone Solvay – Arci Gabbro 1-1; Arci La California Amatori – Amatori Colli Marittimi 1-2; San Vincenzo – Palazzi Monteverdi 0-2; Africa Academy – Circolo Petrarca rinviata all’8 novembre ore 21.

La classifica:

Sporting Club Rosignano 9, Amatori Colli Marittimi 6, Arci La California Amatori 6, Vada 1963 5, Serrazzano 4, Palazzi Monteverdi 4, Livorno Forense 4, Quercianella Termisol Termica 3, San Vincenzo 3, Circolone Solvay 2, Arci Gabbro 1, Africa Academy 0, Circolo Petrarca 0. Ecco, il programma della 4° giornata, da sabato 6 a lunedì 8 novembre: Palazzi Monteverdi – La California; Quercianella Termisol Termica – Vada 1963; Amatori Colli Marittimi, Africa Academy; Sporting Club Rosignano – San Vincenzo; Arci Gabbro – Serrazzano; Livorno Forense – Circolone Solvay.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin